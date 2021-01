Teodorovici, ajuns la Curtea de Conturi după ce n-a mai prins Parlamentul: Postul mi-a fost rezervat, aşa cum este rezervat şi cel de profesor lui Iohannis

„Funcţia de auditor pe care o ocup în prezent am câştigat-o prin concurs public încă din anul 2010 şi conform legii, atât timp cât am deţinut poziţii de demnitate publică (ministru, senator etc.), postul de bază mi-a fost rezervat, aşa cum este rezervat şi postul de profesor, preşedintelui Iohannis ... şi altora. Ceva normal, firesc şi legal”, a afirmat Eugen Teodorovici, într-un mesaj publicat pe pagina personală de Facebook.

Fostul ministru al Finanţelor a candidat, la alegerile parlamentare de anul trecut, pentru un post de senator, însă nu a obţinut mandatul. În prezent, Eugen Teodorovici ocupă funcţia de director de audit în cadrul Curţii de Conturi.