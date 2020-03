Tensiuni între PNL şi PSD pe tema stării de urgenţă: „Sunt în etapa de afirmare politică, nu de solidarizare”

„La şedinţa BPR de ieri am încercat să le explic lui Marcel Ciolacu şi altora din PSD, care tot spuneau public cum vor face ei modificări, că nu poţi face amendamente la decretul privind instituirea stării de urgenţă. Cât am putut, evident, că ei le ştiu pe toate mai bine decât oricine! Doar că ei sunt în etapa de afirmare politică, nu de solidarizare cu cei care fac eforturi in situaţia aceasta generată de coronavirus”, a scris Alina Gorghiu pe Facebook.

Pe de altă parte, reprezentanta PNL a subliniat că PSD ar putea să vină cu recomandări, pe care Guvernul să le ia în considerare. „Parlamentul trebuie să încuviinţeze acest decret fără pierdere de timp. Bineînţeles că orice observaţii sunt binevenite, dar de ele se poate ţine cont când se va adopta legislaţia subsecventă sau se vor lua măsurile ulterioare. Aşa că le spun încă o data colegilor din PSD: instituirea stării de urgenţă este prerogativa exclusivă a Preşedintelui Republicii. Parlamentul încuviinţează sau nu respectivul decret”, a completat vicepreşedintele Senatului.