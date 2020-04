Tăriceanu vrea reînceperea şcolii în toamnă: Nu vrem ca ai noştri copii să devină surse ambulante de răspândit viruşi

„Eram foarte aproape sa imbratisez ideea reintoarcerii copiilor la scoala de la 1 iunie. Apoi m-am gandit la masurile care trebuie luate pentru a ne simti copiii in minima siguranta si m-a lovit groaza. Vreau sa-mi trimit copilul la scoala pe un plan gandit peste noapte de actualul ministru al educatiei? Sau de Ludovic Orban? Nu prea cred! Felul in care au ratat startul luptei impotriva virususului sau cum au rasolit “scoala online” spune totul despre felul in care ei ar putea organiza intr-un timp atat de scurt reintoarcerea in siguranta la scoala. Asa ca, daca nu vrem ca ai nostri copii sa devina surse ambulante de raspandit virusi, trebuie sa ne luam gandul ca ei se vor intoarce la scoala pana in toamna. Este un sacrificiu necesar”, a scris pe pagina sa de Facebook Călin Popecu Tăriceanu.

Liderul ALDE cere ca mediile să fie încheiate în baza notelor de acum. „Cred ca in acest an scolar mediile trebuie incheiate pe baza notelor de pana acum. Cred, de asemenea, ca bacalaureatul si evaluarea pentru cei din clasa a VIII-a trebuie finalizate tot in baza mediilor din anii precedenti. Daca Franta, tara care a inventat Bacalaureatul propune solutia asta, nu vad de ce nu am lua-o si noi in calcul”, a continuat Tăriceanu.

Fostul premier consideră că în perioada de vacanţă ar putea fi refăcută programa şcolara. „Vacanta cea mai mare care a existat vreodata trebuie folosita de minister si de scoli pentru a reface toate planurile pentru toamna. Asta inseamna mai putini elevi in clase, orar decalat, programa scolara modificata in asemenea fel incat sa se poata recupera materia din acest an, contracte pentru asigurarea cu masti de protectie, protocoale de dezinfectie periodica in salile de clasa si mijloacele de transport, decizie cu privire la programul cornul si laptele, sistem de testare periodica a cadrelor didactice”, a completat Tăriceanu.