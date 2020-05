Tăriceanu: Preşedintele are acum toate instrumentele necesare, are tot ce doreşte, dar incapacitatea, impotenţa de a face ceva în plan economic

Tăriceanu a declarat, duminică, la România TV, că preşedintele Klaus Iohannis are toate instrumentele necesare, dar incapacitatea de a face ceva în plan economic.





“Preşedintele şi cu primul ministru şi-au făcut un obicei din a ataca permanent PSD-ul şi a de a-l descrie ca fiind cauza tuturor relelor. Preşedintele are acum toate instrumentele necesare, are Guvernul lui, are procurorii lui, are judecători, are servicii, are tot ce doreşte, dar incapacitatea, impotenţa de a face ceva în plan economic şi nu numai vrea să o descarce pe acest atac furibund aproape găsesc nişte epitete, dar nu aş vrea să le folosesc pentru că aceste atacuri depăşesc limita politică rezonabilă”, a afirmat Tăriceanu.





El a menţionat că ceea ce face preşedintele este ieşit din orice normalitate.





“Sigur că suntem într-o competiţie politică, sigur că fiecare îşi atacă adversarul, speculează greşelile, dar ceea ce a făcut preşedintele este ieşit din orice normalitate. Eu cred că are nişte consilieri care îl sfătuiesc greşit pentru că astea sunt nişte bumeranguri pe care le aruncă şi care i se vor întoarce exact în cap. Nu poţi să conduci România dezbinând România, alimentând ura, când preşedintele are cu totul şi cu totul alt rol”, a explicat liderul ALDE.





Tăriceanu s-a referit şi la proiectul său de anularea a amenzilor acordate pentru încălcarea ordonanţelor militare.





”Am un proiect pe care l-au întocmit juriştii de la noi pe care l-am dat şi domnului Ciolacu şi domnului Ponta care prevede pur şi simplu o anulare a amenzilor care s-au dat în perioada stării de urgenţă, mai puţin cele care au fost cauzate de cei care au părăsit starea de carantină, care au făcut violenţe, scandaluri. Nu e normal să acceptăm ca instanţele să fie pur şi simplu sufocate cu 300.000 de solicitări pentru anularea amenzilor, oamenii o să trebuiască să se pună pe drumuri, să angajeze avocaţi şi eu cred că după ce colegii mei îşi vor da un punct de vedere acest proiect de lege vreau să îl dau în Parlament şi celorlalte partide parlamentare, că este vorba de PMP, de USR, de UDMR. Eu cred că toţi vom avea interesul să rezolvăm această problemă”, a transmis Tăriceanu.





El a precizat că autorităţile au pus nişte sume mari pentru aceste amenzi care nu au nicio legătură cu nivelul rezonabil pe care această măsură trebuie să-l prevadă.





“Am văzut declaraţii ulterior că nu s-a urmărit aducerea de venituri la buget, dar atunci de ce s-au pus aceste sume uriaşe care nu au nicio legătură cu nivelul rezonabil pe care trebuie să-l prevadă o astfel de măsură”, a precizat liderul ALDE.