Stelian Ion: „Criza este declanşată de Florin Cîţu. Ne-a forţat la aceste măsuri.” Mesaj pentru Ciolacu: „Este foarte trist să ajungi brelocul altcuiva”

„Omul de la care a plecat acest iureş este Florin Cîţu. Se pare că Florin Cîţu alege tactica de a tergiversa cât se poate de mult pentru că ştie că nu mai are susţinerea din Parlament. Pe noi nu ne interesează jocurile acestea interne, însă nu te poţi opune unui mecanism democratic. Nu mai are susţinerea Parlamentului. Ocupă fotoliul de premier în mod nelegitim şi se ascunde sub tot felul de pretexte, încălcând grav Constituţia şi regulamentele Parlamentului pentru a amâna votul pe moţiunea de cenzură”, a declarat Stelian Ion luni, într-o intervenţie la Digi24.

Fostul ministru al Justiţiei îl acuză pe prim-ministru că a stabilit o strategie de „blocare a moţiunii, în mod abuziv, fără niciun argument”.

„Am mai auzit asta în legislatura trecută, când Liviu Dragnea încerca să blocheze convocarea unei sesiuni extraordinare. Atunci colegii din PNL erau împotrivă, acum Florin Cîţu a abordat aceeaşi strategie”, a explicat Stelian Ion.

Întrebat dacă şi lui Florin Cîţu îi va creşte mustaţă precum lui Liviu Dragnea, în contextul în care îl aseamănă cu fostul lider PSD, Stelian Ion a spus: „Nu ştiu dacă îi va creşte mustaţă, dar i-au crescut deprinderi asemănătoare cu ce făcea Liviu Dragnea. Anii trecuţi le critica, acum le-a împrumutat fără nicio ezitare. Ajungi să faci exact ce criticai la alţii. Florin Cîţu doar cu ajutorul lui Marcel Ciolacu şi al PSD îşi mai exercită această funcţie de premier”.

Planul de investiţii „Anghel Saligny”, miza susţinerii PSD

Fostul ministru Stelian Ion a declarat că noul plan de investiţii pregătit de Guvern poate să reprezinte una dintre mizele pentru care Partidul Social Democrat refuză să susţină moţiunea de cenzură împotriva premierului Florin Cîţu, întrucât PSD şi PNL s-ar putea înţelege asupra împărţirii banilor.

„Se pare că acel proiect, care a fost şi el un măr al discordiei, în care nu este neapărat vorba despre dezvoltarea României, ci despre dezvoltarea unor firme ale unor prieteni cu cei care au pixul care semnează PNDL-ul. Aceasta este o miză, e posibil să se înţeleagă cu privire la modul de împărţire a banilor. Ar trebui să dea explicaţii preşedintele PSD. Este foarte trist să ajungi brelocul altcuiva, cât timp te consideri cel mai mare partid, cel mai puternic. La un moment dat, coabitarea dintre PNL şi PSD a fost foarte profitabilă pentru unii”, a explicat acesta.

Săgeţi pentru Cîţu: „Nu îi aparţin toate deciziile. Aşteaptă mereu indicaţii preţioase de la alţii”

De asemenea, Stelian Ion l-a acuzat pe Florin Cîţu că nu toate deciziile pe care le ia din scaunul de premier îi aparţin. „Florin Cîţu este un pseudolider, este un conducător foarte slab. Când vorbim despre Guvernul României, este clar că nu îi aparţin toate deciziile şi stă mai mult pe telefon să se consulte. Cu cine se consultă va trebui să îl întrebaţi pe domnia sa. Am observat că nu are autonomie, aşteaptă mereu indicaţii preţioase de la alţii.Ce i-aş putea reproşa ar fi faptul că nu a încercat să ţină coaliţia unită. A fost absent, l-a interesat numai campania internă, propria imagine.

L-am văzut cum în momente cheie se retrage, dă telefoane şi aşteaptă lumina din altă parte. Când sunt puse pe ordinea de zi lucruri fierbinţi. (...) Cu siguranţă a avut dinainte să facă remanierea acordul preşedintelui. Deci sub această oblăduire a preşedintelui a fost făcută remanierea. Din păcate, nu s-a încercat aplanarea conflictului. Se putea aplana”, a mai spus Stelian Ion.