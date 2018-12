SONDAJ. Topul preşedinţilor României, după simpatia populară. Ce părere au românii despre foştii şefi de stat

La 29 de ani de la căderea regimului comunist, Nicolae Ceauşescu adună în rândul populaţiei cele mai multe păreri pozitive şi cele mai puţine păreri negative dintre toţi preşedinţii pe care i-a avut statul român, se arată în cercetarea făcute de Institutul de Studii Sociale (ISOGEP).

64,3% dintre români au o părere bună despre Nicolae Ceauşescu, în timp ce numai 31,7% au o părere proastă.

„Unul din cinci români are o părere excelentă despre Nicolae Ceauşescu. 45% dintre aceştia au mai puţin de 49 de ani (adică provin din generaţiile care aveau sub 20 de ani în Decembrie 1989). La polul opus, doar unul din paisprezece români are o părere mai mult decât proastă despre N. Ceauşescu“, mai explică autorii studiului.





Singurul preşedinte care mai adună cel puţin 50% din părerile pozitive este actualul şef de stat, Klaus Iohannis (50,7%).

Sursă: Institutul de Studii Sociale (ISOGEP)

Cercetarea a fost efectuată la nivel naţional pe un eşantion probabilistic aleator, multistratificat, de 1.065 de respondenţi. Interviurile s-au realizat în perioada 15 noiembrie - 6 decembrie 2018 la domiciliul subiecţilor, selectaţi aleator prin pas statistic. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia în vârstă de peste 18 ani din România, cu o eroare maximă de +/-3 %, la un nivel de încredere de 95%.