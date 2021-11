Sighiartău: „Avem şi alte variante de premier. Nu ne blocăm”. Ce spune despre renegocierea PNRR-ului: „Ghinea l-a ţinut ca o chestiune personală”

„Avem şi alte variante de premier. Este Nicolae Ciucă, sunt vicepreşedinţii partidului cu experienţă, variante sunt. Nu ne blocăm în negocieri, vrem să dăm un guvern, vrem să dăm premierul. Mai departe sunt variante care pot fi votate în BPN”, a spus Robert Sighiartău marţi, într-o intervenţie la Digi24.

Întrebat dacă Florin Cîţu se bucură în continuare de susţinerea PNL pentru funcţia de premier, în condiţiile în care PSD nu îl vrea la Palatul Victoria într-o eventuală coaliţie pentru guvernare, Sighiartău a transmis: „Vom avea o discuţie în Bex legată de cum decurg negocierile şi eventual de un mandat de negociere a structurii guvernului. Există şi posibilitatea de a propune şi o variantă de premier din partea PNL. Cred că se mai poate discuta pe varianta Florin Cîţu – şi ar fi cel mai sănătos pentru această coaliţie ca preşedintele partidului să fie şi premier. Dacă nu, urmează să vedem şi alte variante, inclusiv în discuţiile cu PSD”.

Liderul PNL a precizat că şi varianta propunerii lui Nicolae Ciucă este una „sănătoasă”. „Domnul Ciucă, care a fost deja o nominalizare din partea PNL, se bucură de experienţă, de prestigiu, un om care poate, mai ales pentru momentele de criză, să ţină lucrurile în frâu şi spă dea o direcţie clară ţării. Avem nevoie şi de disciplină în aceste momente”.

Sighiartău a mai adăugat că nu se simte „confortabil” să stea la discuţii cu PSD, însă situaţia din România necesită o astfel de hotărâre.

„Nu mă simt prea confortabil să stau la masă cu PSD. Ştim foarte bine că PSD are o doctrină de stânga şi o istorie tumultoasă în România, însă lucrurile sunt destul de complicate în România în acest moment. Vorbim de o criză pandemică, o criză a preţurilor în energie şi o criză economică care se manifestă sub diferite forme. Aritmetica parlamentară te obligă să vii cu soluţii pragmatice. Nu există alte variante de a forma o majoritate decât în jurul PNL-ului şi majoritate solidă, în acest moment, doar cu PSD”, a explicat liderul PNL, care a mai precizat că liberalii nu exclud discuţiile cu USR, însă „lucrurile în ultimul an nu au funcţionat foarte bine, iar noi acum avem nevoie de o coaliţie pragmatică, care să rezolve câteva chestiuni punctuale ale României”.

Sighiartău: Nu facem un USL 2

„Nu facem o alianţă cu PSD, nu facem un USL 2. Este un guvern de coaliţie, dar nu este o alianţă politică care să meargă împreună la alegeri. Vorbim de o coaliţie guvernamentală, unde se negociază toate punctele importante privind programul de guvernare, iar miniştrii, fie că sunt de la PNL sau PSD, au o misiune clară de a implementa măsuri care să scoată România din criză. Iar acestea nu se pot face decât cu majoritate parlamentară”, a spus Sighiartău.

În ceea ce priveşte renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), cerută de social-democraţi, Robert Sighiartău a afirmat că planul „nu este perfect” şi că ar putea fi îmbunătăţit, precizând că fostul ministru USR Cristian Ghinea a pus monopol pe unele capitole ale PNRR.

„PNRR nu este perfect. Mai mult decât atât, din punctul meu de vedere, PNL pe multe capitole nu a avut un cuvânt de spus, pentru că acolo domnul Ghinea a ţinut PNRR-ul ca o chestiune personală şi a USR-ului. Dar asta nu înseamnă că punctual, în timp, dacă se va putea, nu vom putea îmbunătăţi programul. Dacă putem să îl îmbunătăţim, nicio problemă. Important e să ne ţinem de program şi să aducem banii”, a mai spus liberalul.