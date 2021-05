Siegfried Mureşan: „Adoptăm astăzi, în Parlamentul European, Fondul Tranziţiei Juste.” Câţi bani va primi România pentru o economie verde

„Nu am fost de acord cu acest transfer fiindcă dezavantaja România. Ţara noastră are nevoie de bani în plus pentru tranziţia la o economie verde, nu de finanţarea tranziţiei reducând fondurile pentru coeziune. Politica de Coeziune este în continuare importantă pentru România fiindcă ne ajută să dezvoltăm infrastructura, să construim şcoli, spitale şi autostrăzi. Am cerut ca, în locul acestui transfer obligatoriu, să creştem bugetul fondului. Deoarece ne-am opus în Parlamentul European, această obligaţie de transfer a fost eliminată din forma finală a fondului. În schimb, bugetul total al Fondului Tranziţiei Juste a fost crescut la 17,5 miliarde de euro, în urma unei alocări suplimentare de 10 miliarde de euro, bani care provin din Planul European de Redresare. Politica de Coeziune rămâne neatinsă, dar statele membre pot, în mod voluntar, să transfere fonduri din Politica de Coeziune către tranziţia justă în cazul în care consideră că au nevoie”, a afirmat Mureşan.

Odată adoptat,formal, regulamentul privind Fondul Tranziţiei Juste, acesta urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, devenind literă de lege, iar apoi banii vor putea fi accesaţi de ţările membre ale Uniunii Europene.