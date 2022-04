Reportaj. Liberalii s-au încolonat în spatele lui Ciucă. PNL va avea un singur centru de comandă. Ce nu s-a văzut la TV la Congresul formaţiunii

Congresul Extraordinar al PNL a adus o noutate pentru alegerile interne din ultimul deceniu. Nicolae Ciucă a alergat singur în cursa pentru şefia PNL, în spatele său fiind încolonaţi nu doar foştii lideri ai „echipei câştigătoare” cu care Florin Cîţu ajungea preşedinte în toamnă, dar şi de persoane din tabăra neutră sau dintre cele care au mizat anul trecut pe Ludovic Orban. Dacă la ultimele două congrese, între candidaţi a existat o competiţie veritabilă, de data aceasta democraţia liberală a fost lăsată deoparte pentru o înscăunare rapidă a lui Ciucă. Delegaţii au făcut haz de necaz de situaţia internă: chemaţi după doar şase luni de la ultimul congres, unii din judeţe ca Suceava, Botoşani sau Maramureş, pentru alegeri cu un singur candidat, iar acesta fără să aibă măcar legături trainice cu partidul.

În două ore, liberalii au tranşat problematica noului şef al partidului, în urma unui eveniment în care principalul câştig a fost purtarea discuţiilor primarilor şi şefilor de CJ cu liderii de la centru, mai ales pe probleme privind banii pentru proiectele locale, în special fondurile pe care le aşteaptă prin Programul „Anghel Saligny” sau prin Compania Naţională de Investiţii, amândouă sub control UDMR şi PSD.

Impunerea lui Ciucă, iminentă

Prim-vicepreşedinţii PNL, care în septembrie îl flancau pe Florin Cîţu, au schimbat acum omul din centru, în locul fostului preşedinte fiind pus Nicolae Ciucă, un lider lăudat de fiecare dintre cei patru, care l-au văzut „omul potrivit la locul potrivit”. Nu la fel era resimţită situaţia în sală. „Am ajuns un partid de slugi. În decembrie 2020 am făcut toţi front comun ca nu fie pus Ciucă, deşi Iohannis îl împingea ca premier. Aşa că ne-am dat mână cu mână şi am mers pe varianta Cîţu. Era cât de cât de-al nostru. Ciucă avea atunci două luni în partid. La un an şi jumătate, Ciucă nu e doar premier, ci şi preşedinte”, a precizat un lider de filială PNL pentru „Adevărul”, sub condiţia anonimatului.

De altfel, percepţia faţă de Iohannis, cândva aplaudat la scenă deschisă când îi era invocat numele, acum i-a lăsat reci pe liberali. Klaus Iohannis nu doar că nu s-a prezentat la eveniment, aşa cum a făcut în septembrie 2021, dar nici măcar n-a transmis vreun mesaj. De asemenea, Nicolae Ciucă a prezentat şi un obiectiv surprinzător pentru o formaţiune ca PNL. Mai precis, PNL „va rămâne cel mai puternic partid de dreapta din România”. Dorinţa lui Ciucă ridică semne de întrebare, în condiţiile în care singura alternativă parlamentară care revendică acest filon este USR, o formaţiune în degringoladă, la sub 10%. În schimb, PNL, un partid care tradiţional se lupta cu PSD pentru supremaţie, pare să fi coborât cu mult ştacheta. Precizările lui Ciucă par să fie o confirmare a faptului că liberalii au pierdut definitiv lupta cu PSD şi ar fi vioara a doua la guvernare.

Pe de altă parte, liberalii ajung, după un an şi jumătate, în zodia puterii concentrate în mâinile unui singur om, atât la Palatul Victoria, cât şi la partid. Aşadar, premierul va avea mână liberă să negocieze direct cu liderii PSD măsurile, fără a exista o situaţie conflictuală, cum s-a întâmplat în perioadele în care şeful Guvernul şi preşedintele de partid erau diferiţi.

Motreanu a ieşit din rând

Deşi a fost unul dintre cei cinci principali susţinători ai moţiunii lui Nicolae Ciucă, Dan Motreanu, actual eurodeputat şi preşedinte al PNL Giurgiu, a fost singurul dintre liderii partidului care n-a mers pe calea unul val de laude la adresa premierului. Explicaţia simplă: vechimea în partid a lui Motreanu, experienţa politică (ex-vicepreşedinte, ex-secretar general şi chiar favorit la preluarea partidului în 2014, când l-a refuzat pe Klaus Iohannis) şi simpatia de care se bucură în rândurile membrilor.

„Trebuie să ştim clar că PNL a avut atât lideri cu carieră politică pronunţată, dar şi cu carieră administrativă”, a declarat Dan Motreanu, care a avertizat că mereu a existat pericolul atragerii şefului formaţiunii de către diferite grupuri de interese din partid. Motreanu a dat exemplele lui Theodor Stolojan şi Klaus Iohannis, care au reuşit să menţină un PNL în echilibru. „Forţa partidului e dată de primari, de consilieri, de preşedinţii de CJ, de senatori şi deputaţi, dar mai ales de toţii membrii PNL. E adevărat, nu sunt membru cu vechime în politică, nu am experienţă politică şi nici nu vreau să par ce nu sunt, dar niciodată nu mă voi lăsa luat prizonier (n.r. – de grupurile de interese)”, a răspuns Ciucă, realist în ceea ce priveşte situaţia sa în fruntea partidului.

Cîţu, vizită rapidă

Florin Cîţu a venit la Congres doar pentru jumătate de oră. A ajuns când deja evenimentul începuse de un sfert de oră, a dat câteva declaraţii în care ironiza conducerea PNL, iar exact în momentul în care Rareş Bogdan şi-a început discursul, fostul preşedintele PNL a plecat. „Dacă situaţia se înrăutăţeşte, înseamnă că colegii mei au greşit”, a subliniat Florin Cîţu, care a menţionat că a greşit când a acceptat să bată palma cu PSD pentru o nouă coaliţie de guvernare. De la distanţă, fostul şi actualul preşedinte al PNL şi-au aruncat săgeţi pe tema măsurilor pe care le va lua luni Coaliţia, pe care Cîţu le-a catalogat drept populiste, pentru că vor creşte deficitul. În replică, Ciucă a transmis că nu vrea să mai caute „gâlceavă politică”.