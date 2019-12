Raeţchi, dezvăluiri din raportul MAI: Jandarmeria a făcut poliţie politică între OUG 13 şi protestul din 10 august. A vrut să scoată o tentativă de lovitură de stat

Adevărul: Aţi fost unul dintre parlamentarii care au insistat pentru desecretizarea raportului 10 august. S-a schimbat Guvernul, a venit domnul Marcel Vela la minister. Colegul dvs a mai desecretizat ce era de desecretizat. PSD spune că nu a făcut mare lucru domnul Vela, că a desecretizat şi guvernul Dăncilă, însă au mai rămas câteva documente secrete acolo. Ce se mai ascunde acolo în acest dosar?

Ovidiu Raeţchi: E foarte important să desecretizăm 10 august dosarul, ca să putem merge mai departe cu o anchetă reală. Dosarul 10 august nu ascunde nimic. Noi l-am văzut la Comisia de apărare, am avut acces la el, ne-a fost trimis de doamna Carmen Dan. Dar dosarul nu a fost făcut de o structură independentă. A fost făcut de doamna Carmen Dan şi subordonaţii ei. Cu alte cuvinte avem de a face cu 200 de pagini în care mesajul care trebuie să ni se dea de doamna Carmen Dan e că totul a fost în regulă, internvenţia a fost foarte bună, şi nu e nimic de găsit în dosar. Şi am încercat să spun lucrul ăsta, desigur nu trebuia să intru în detalii pentru că era secretizat, am încercat să spun asta public. Miza nu e să-l desecretizăm ca să aflăm nişte lucruri spectaculoase, miza este să-l desecretizăm ca să mergem mai departe cu cercetarea adevărului.

Ce cred că din dosarul 10 august întocmit de ministerul Interne vom afla relevant este prima sută de pagini, care este de fapt o analiză pe surse deschise făcută de Jandarmerie, prin care încearcă să arate de ce a fost necesară intervenţia, făcând, practic, aşa cum a spus un coleg de-al meu, domnul Prişcă, o analiză despre ceea ce vorbesc oamenii pe Facebook pe o întindere de o sută de pagini cu citate. Ăsta este nivelul. E vorba de formatori de opinie, e vorba de protestatari, e vorba de oameni cu păreri negative despre Guvern, dar fără a face parte dintr-un grup conspirat care încerca să dărâme statul de drept. Nici pe departe. Erau oameni care criticau guvernul, care în dosarul 10 august sunt monitorizaţi de o structură a jandarmeriei, care în loc să-şi vadă de treabă, încerca să găsească justificări pentru o intervenţie violentă. Cu alte cuvinte, dacă dvs scriaţi pe Facebook că „nu se mai poate, trebuie să facem ceva”, Jandarmeria venea şi făcea o analiză semantică. Ei, şi eu îmi doresc să putem publica integral dosarul tocmai să putem analiza această analiză pe surse deschise şi să vedem dacă e în regulă ca repet, Jandarmeria, care are o cu totul altă treabă, să facă analiză semantică pe ceea ce vorbesc oamenii pe Facebook şi să scoată din asta o tentativă de lovitură de stat, care, să fim serioşi, nu a existat pe 10 august. Singurul motiv pentru care a fost pus în mişcare tot acest procest de urmărire a populaţiei e pentru a justifica o intervenţie violentă.



Acest dosar se află la Parchet în acest moment?



Da



În integralitatea sa.



Da, şi tocmai de asta nu putem să vorbim mai mult decât ne-am dori, pentru că e cercetarea în curs. Pe de altă parte, pentru această parte de analiză pe surse de schise, secretizarea din partea procurorilor nu se justifică. Cercetarea nu se face pe partea asta de analiză, cercetarea se face pe intervenţia violentă atât din partea jandarmilor, cum susţinem noi, cât şi din partea cetăţenilor, cum susţin cei de la Jandarmerie.



Ca persoană care aţi citit acest dosar credeţi că doamna Carmen Dan va fi trasă la răspundere sau a avut grijă să-şi delege puterea către alţii din Jandarmerie sau minister?



Cred că moral e evident că e vinovată. Nu ştiu dacă juridic se va putea stabili vinovăţia. Pe mine mă interesează juridic şi cred că vom putea stabili vinovăţia pentru acest proces de poliţie politică cu care cred că populaţia din România a fost confruntată între momentul protestelor pentru OUG 13 şi momentul 10 august. Amintiţi-vă intervenţia doamnei Carmen Dan după protestele OUG 13, când a ieşit şi a spus „Numiţii Turcescu Robert, Ovidiu Vanghelie, au instigat pe Facebook”. Aşa e şi raportul 10 august. Sunt citate din postările oamenilor pe Facebook. Unele, într-adevăr mai exasperate, dar altele exprimă doar o critică politică pe care avem dreptul să o facem în democraţie.

Raeţchi, dezvăluiri din raportul MAI: Jandarmeria a făcut poliţie politică între OUG 13 şi protestul din 10 august. A vrut să scoată o tentativă de lovitură de stat