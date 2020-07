Situaţia este mai periculoasă decât la declararea stării de urgenţă, pentru că atunci lumea era mult mai decisă să respecte regulile, iar autorităţile aveau instrumentele legale necesare. Acum, spaţiul pentru intervenţii radicale s-a epuizat. Proiectul de lege care ar pune în acord carantinarea şi izolarea cu deciziile Curţii Constituţionale este blocat în Parlament de majoritatea PSD. Tot ce le mai rămâne guvernanţilor este să roage populaţia să respecte regulile şi să spere în minuni.

Din partea cealaltă, partidele care privesc totul prin prisma alegerilor din toamnă, ar trebui să ia în calcul că, aşa cum merg lucrurile, nu vor mai fi niciun fel de alegeri în următoarele luni.

Evoluţia epidemiei în România arată o creştere rapidă a răspândirii virusului. Devine clar că ceea ce s-a sperat, diminuarea ratei îmbolnăvirilor, nu se realizează după renunţarea la măsurile de izolare. Iresponsabilitatea politicienilor din arcul anti-guvernamental a dat roade. Mesajele lor au amplificat sentimentul populaţiei că nu există niciun pericol. Consecinţele se văd, dar în toamnă s-ar putea să avem o situaţie scăpată de sub control. România s-ar găsi izolată, sub restricţii de circulaţie, iar economia de la care se spera atât de mult în privinţa recuperării, ar fi din nou supusă unor şocuri extreme. În lipsa unei reluari spectaculoase a activităţii economice, ceea ce nu s-ar mai întâmpla într-o nouă criză sanitară, finanţele publice ar fi şi mai mult supuse presiunii în ceea ce priveşte acoperirea deficitelor mari deja instalate. Comisia Europeană estimează pentru acest an o scădere economică de 6% în România. Dar în condiţiile unei evoluţii optimiste. Dacă România se întoarce în criză, industriile care aşteptau redeschiderea vor rămâne închise, iar ceea ce funcţionează va suferi în continuare constrângeri severe.

După care, la 1 septembrie explodează bomba, majorarea pensiilor cu 40% . Îşi închipuie cineva că, având o contracţie economică gravă, cu deficite uriaşe, economia va putea supravieţui unui tsunami financiar de creştere cu 40% a cheltuielilor cu pensiile?

Exclus! Poţi găsi finanţare în situaţii de criză, dar nimeni nu împrumută o ţară pentru pierderea minţilor!

Premierul Ludovic Orban şi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, au vorbit despre planul Guvernului de a realiza doar o majorare de 10%. Cum s-ar pune în aplicare aşa ceva? Printr-un proiect de lege sau printr-o ordonanţă de urgenţă, în cazul oricărui act normativ fiind necesară intrarea în vigoare până pe data de 1 septembrie. Oricare variantă ar alege premierul, textele ajung la Parlament. PSD nu va aproba un proiect de majorare doar cu 10% şi va respinge o odonanţă de urgenţă similară. E adevărat că, în cazul respingerii ordonanţei, procedurile ar dura ceva mai mult, se va ajunge la preşedintele Iohannis care poate cere reexaminarea legii, apoi la Curtea Constituţională, probabil. Dar în final tot majoritatea PSD va decide.

În aceste condiţii, care sunt perspectivele pentru România? Cele pe care ni le-am creat singuri.

Cu o situaţie sanitară periculoasă şi cu o decizie catastrofală de majorare a pensiilor, România va fi aruncată în haos..

PSD vorbeşte despre moţiunea de cenzură şi schimbarea Guvernului. E adevărat, are majoritatea necesară şi ar putea face acest lucru. Dar nu se ştie ce ar mai putea conduce din toamnă un guvern, oricare ar fi acela. Practic, oricine ar veni la putere ar găsi o situaţie imposibil de controlat, cu un buget inexistent, cu o econonie blocată şi într-o situaţie sanitară extrem de gravă. Nu ar mai fi ţară guvernabilă. Sau poate chiar asta a fost intenţia de la început.