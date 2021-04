Proiectul lui Dragnea privind repatrierea rezervei de aur a României, respins de Camera Deputaţilor

Camera Deputaţilor a dezbătut pentru a doua oară proiectul de lege iniţiat de Liviu Dragnea privind repatrierea rezervei de aur a României.





„Am votat împotrivă. De ce? Păi ieri s-a spus că nu renunţăm la anumite persoane. Da, PSD poate să renunţe la persoane, dar nu poate să renunţe la ţară. Tot ieri s-a spus că plătim foarte mult să readucem aurul în ţară. Cum a spus şi antevorbitorul meu, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării se pot ocupa. Şi nici măcar nu am susţinut ieri că este bine să aducem aurul în ţară, am spus doar că 60% este mult, este foarte mult. Avem nevoie de aur depozitat la londra ca să arătăm că ţara, să dovedim bonitatea României?Poate că da. Dar nu am avut niciodată un premier care să ne datoreze atât de mult încât să avem nevoie să arătăm că putem să dăm datoriile înapoi. Şi întrebarea este Marea Britanie unde îşi ţine aurul, dar Germania unde şi-l ţine, dar Franţa? De ce trebuie să facem asta şi de ce mai mult de jumătate din rezerva noastră naţională trebuie să fie îăn altă ţară şi atenţie, o ţară care nici măcar nu mai este membru UE”, a declarat deputatul PSD, Oana-Consueala Florea în plenul Camerei Deputaţilor.





Alianţa USR PLUS spune că a votat împotriva proiectului ce prevede aducerea în ţară a rezervei de aur a României, scopul acesteia fiind acela de a ajuta ţara în cazul împrumuturilor externe şi reprezintă o garanţie a credibilităţii ţării, conform comunicatului de presă transmis de Alianţa USR-PLUS.







Comisia pentru buget, finanţe, bănci a dat raport negativ iniţiativei luna aceasta.





În urmă cu doi ani aceeasi comisie a transmis plenului un raport favorabil pentru acelasi proiect.





Partidul Naţional Liberal şi Uniunea Salvaţi România au sesizat atunci Curtea Constituţională, însă judecătorii Curţii au hotărât respingerea obiecţiunilor de neconstituţionalitate după ce au amânat verdictul.





Preşedintele României, Klaus Iohannis a retrimis proiectul de lege pentru reexaminare în Parlament.





Acesta a fost adoptat de Senat anul trecut, urmând să fie dezbătut în Camera Deputaţilor în calitate de for decizional.