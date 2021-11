Prezenţele exotice din Guvernul Ciucă

Social-democraţii au renunţat în mai puţin de 24 de ore la Marius Humelnicu, iniţial propus ca ministru al Economiei, după ce a fost scos la suprafaţă CV-ul acestuia, care arăta că până la 30 de ani fusese fotbalist de performanţă, apoi numit în diferite funcţii publice şi fără o pregătire profesională care să corespundă demnităţii guvernamentale. Până la urmă, a fost propus Florin Spătaru, director al şantierului naval Damen din Galaţi, susţinut de organizaţiile PSD Galaţi şi PSD Brăila.

Angajat de la 29 de ani

O prezenţă care ridică semne de întrebare în noul Guvern este cea a senatorului Daniel Cadariu, noul ministru al Antreprenoriatului şi Turismului. Actual senator de Suceava, Cadariu s-a angajat prima dată la vârsta de 29 de ani, la firma de contabilitate a soţiei sale, unde a lucrat 13 ani, după cum arată CV-ul de pe site-ul Senatului. În administraţia publică a mai fost expert la Corpul de control al MAI (2005-2008) şi vicepreşedinte al CJ Suceava (2008-2012).

Două propuneri de miniştri care nu corespund pregătirii lor profesionale sunt şi Vasile Dîncu, la Apărare, şi Florin Roman, la Digitalizare. Dîncu este cunoscut drept profesor universitar şi sociolog, însă nu cu valenţe pe zona de apărare. „Eu sigur că nu sunt militar sau nu am fost militar pentru zona apărării, dar am lucrat în domeniul strategiilor pentru… să zicem aşa, cultură de securitate, am scris studii despre chestiunea asta, am făcut stagiul militar şi asta ar putea să fie o condiţie. De-a lungul cercetărilor mele am studiat, am construit o revistă”, a declarat Vasile Dîncu.

De asemenea, Florin Roman a făcut două facultăţi de Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi mai mereu a avut funcţii politice, însă preocupările sale în zona de Digitalizare au lipsit. De altfel, Roman este vicepreşedinte al PNL pe zona de administraţie.