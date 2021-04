Premierul României, replică pentru Andreea Moldovan: Nu va exista nicio carantinare naţională. Eu m-am opus din primul moment

Şeful Guvernului a venit cu precizări referitoare la măsurile pentru combaterea pandemiei, în urma declaraţiilor unei persoane din conducerea Ministerului Sănătăţii privind posibilitatea unei carantinări naţionale: „Am avut o discutie cu doamna secretar de stat. Vă dădea un exemplu teoretic. Nu era o propunere in acest sens. Nu luam in calcul o noua carantinare, eu m-am opus din primul moment. Nu va exista in Romania un lockdown generalizat, nu va exista nicio carantinare. Vrem să mergem în direcţia relaxării până la 1 iunie. Relaxarea poate avea loc doar dacă ne vaccinăm”, a declarat Florin Cîţu

Andreea Moldovan a fost secretarul de stat care a declarat că ea ar vrea o carantinare pentru două săptămâni, ca să mai scadă cazurile de coronavirus din România.

Florin Cîţu a declarat, întrebat miercuri de ce întârzie aprobarea de către Guvern a proiectului de lege care dă posibilitatea suspendării activităţii operatorilor economici care nu respectă măsurile de combatere a pandemiei, că avea toate avizele necesare adoptării, mai puţin avizul CES. El a adăugat că este necesară o reformă a CES şi că cel târziu săptămâna viitoare acest proiect va fi aprobat.