Premierul merge pe teren minat din cauza trecutului său: Iohannis, salvarea lui Cîţu?

Stabilitatea lui Florin Cîţu în funcţia de premier părea de nezdruncinat în urmă cu o săptămână, mai ales că în urma alegerilor interne susţinătorii săi din teritoriu câştigaseră majoritatea filialelor. Însă apariţia informaţiilor despre trecutul său, când a condus băut şi a fost condamnat la două zile de închisoare, dar mai ales comportamentul său referitor la acest episod, îi aduc numeroase probleme.

Lideri marcanţi din echipa Cîţu, rezervaţi

În primul rând, dincolo de apărarea premierului din rândul membrilor echipei sale, liderii cu greutate şi voturi – Emil Boc, Gheorghe Flutur, Iulian Dumitrescu - au fost rezervaţi în a ieşi cu mesaje de susţinere faţă de Cîţu. Cu greu a putut fi convins premierul să vină într-o conferinţă de presă să dea explicaţii despre momentul controversat de acum 20 ani. În cele din urmă, a ieşit public şi a anunţat că nu le-a spus despre sentinţa sa nici şefului statului, dar nici lui Ludovic Orban, înainte de a fi ministru şi premier. Mai mult, Cîţu nu s-a scuzat pentru că nu a prezentat informaţii despre trecutul său. Ludovic Orban a speculat poziţionarea premierului şi i-a cerut să prezinte scuze public românilor, precum şi şefului statului şi liderului PNL, pentru că a omis un asemenea detaliu.

Ludovic Orban a simţit slăbiciunea lui Florin Cîţu şi a lansat mai multe avertismente. În primul rând, i-a reamintit că forurile care hotărăsc în PNL, dincolo de episoadele rare în care premierul sau şeful liberal se evidenţiază ca lideri care iau decizia singuri, sunt Biroul Politic Executiv şi Biroul Politic Naţional, unde sunt împărţite şi validate funcţiile. În acest context, Orban ar putea încerca o nouă ofensivă pentru impunerea unui ministru de Finanţe neutru. De asemenea, Orban a arătat un detaliu care provoacă mari nemulţumiri în PNL: refuzul semnării actelor de numire ale unor membri validaţi de conducerea partidului, dar pe care Cîţu i-a ţinut pe bară. Este vorba în special de cei care fac parte din echipa susţinătorilor lui Orban, cum este Tănase Stamule, care nici acum nu a fost numit şef la Digitalizare, la trei luni de la validarea sa în BEx, sau a unui secretar de stat la Economie, validat de la începutul primăverii.

Prietenul e bun pentru Finanţe

Pe de altă parte, Cîţu a anunţat că-l vrea ministru al Finanţelor pe Dan Vîlceanu, unul dintre prietenii săi. Deşi nu este plăcut de echipa Orban, Vîlceanu ar putea fi susţinut, tocmai pentru motivul că numirea sa ar produce disensiuni în echipa Cîţu, o echipă unde, potrivit surselor „Adevărul”, cele mai mari influenţe le au, pe de o parte, Alina Gorghiu şi soţul acesteia, Lucian Isar (consilier onorific al premierului), şi Dan Vîlceanu, pe de altă parte. O a treia grupare din echipa Cîţu este cea a majorităţii liderilor, cu Rareş Bogdan, Robert Sighiartău, Emil Boc, Florin Roman şi alţii, dar care de cele mai multe ori este ignorată de premier, chiar dacă este cea mai vocală şi aduce voturi.

Front deschis şi cu USR-PLUS

A treia problemă o reprezintă partenerii din USR PLUS. Partidul condus de Cioloş şi Barna nu a uitat de modul în care l-a demis Cîţu pe Vlad Voiculescu şi nici de comportamentul considerat „arogant” al premierului. Surse politice din Coaliţie susţin pentru „Adevărul” că USR PLUS va cere insistent „spovedania publică” a premierului, ca să spele imaginea întregului Guvern, dar şi pentru a arăta că este vorba de un comportament exclusiv al unui membru. Surse din USR-PLUS au subliniat pentru „Adevărul” că partidul va face opoziţie la premier pe absolut toate temele care nu le sunt pe plac – cum este cazul noului PNDL -, dar şi că, în cazul în care se ajunge la discutarea unor schimbări guvernamentale, să fie rediscutat numele premierului.

De altfel, în cadrul conferinţei de sâmbătă, Cîţu a reuşit performanţa ca într-o frază să-i atace pe toţi liderii USR-PLUS, cu care oricum nu era într-o relaţie prea bună. „Am văzut şi eu declaraţiile şi am fost surprins neplăcut, pentru că nu am auzit nicio declaraţie atunci când un director al CFR Călători a lăsat oamenii vreo opt ore fără să îi ajute sau nu am văzut niciun fel de discuţii când partenerii de coaliţie îşi strângeau mâna cu Dragnea pe treptele PSD sau îi aveau lângă ei pe oamenii PSD la pupitru în Guvern”, a precizat Cîţu. Practic, premierul i-a luat la ţintă pe Cătălin Drulă (pentru momentul CFR), pe Dan Barna şi pe Dacian Cioloş (ultimul avându-l în echipa sa în perioada 2015-2016) pe Vasile Dîncu, preşedintele Consiliului Naţional al PSD).

Iohannis, salvarea lui Cîţu?

Dincolo de problemele întâmpinate de Florin Cîţu în propriul partid şi în coaliţie, prima ieşire în public a premierului alături de preşedintele României denotă o atitudine relaxată a lui Klaus Iohannis, care ar putea fi interpretată drept un gest de susţinere în lupta internă pentru şefia PNL. O dovadă în plus a acestei susţineri ar fi faptul că echipele de comunicare ale celor doi au publicat în tandem fotografii în care Klaus Iohannis apare alături de Florin Cîţu la festivităţile organizate de Ziua Marinei.