Ponta: „Dacă Dăncilă nu mai candidează, suntem dispuşi să susţinem un guvern restructurat“

„Dacă Dăncilă nu mai candidează, suntem dispuşi să votăm un guvern restructurat. Dacă se restructurează Guvernul, se face un guvern jumătate, să mai deparazităm (…), da, de ce să nu susţinem”, a mai spus Ponta, întrebat în ce condiţii ar susţine Guvernul.

„Doamna Dăncilă, dacă nu vrea să facă restructurare şi să lase asta cu candidatura la prezidenţiale, înseamnă că nu vrea să guverneze serios, iar PNL şi USR, dacă nu fac un acord clar, cu program, cu tot ce trebuie, sunt la fel de vinovaţi”, a susţinut Ponta, citat de G4Media.ro.

Declaraţia sa vine în contextul în care, miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că Guvernul are nevoie de o nouă confirmare în Parlament şi a solicitat ca această procedură să fie declanşată, el respingând, totodată, propunerile de remaniere înaintate de premierul Viorica Dăncilă.

„Domnul Iohannis a transmis câteva mesaje. Doamna Dăncilă trebuie să meargă în Parlament, asta tot spun de câteva zile, pentru că am fost în situaţia asta. Am fost prim-ministru, a ieşit PNL de la guvernare, m-am dus în Parlament şi am obţinut votul. După aceea, a ieşit UDMR de la guvernare, am cerut votul. Nu poţi să guvernezi fără să ai un vot când se schimbă structura politică. Al doilea mesaj pe care l-a transmis domnul Iohannis este legat de ceea ce se spunea (…) că e un blat cu Viorica Dăncilă. Domnul Iohannis ne-a arătat clar că nu e şi că cei care îi spun Vioricăi Dăncilă ‘lasă că avem noi înţelegere cu Iohannis’ au dezinformat-o. Şi trei, că trebuie să avem cât mai repede un guvern stabil, competent şi care să se apuce de treabă. Povestea USR că se spală pe mâini, că ei nu intră la guvernare decât după anticipate este o păcăleală pentru alegătorii lui, nu este o soluţie reală la problema noastră”, a declarat Ponta.

Pro România şi ALDE au încheiat o alianţă electorală pentru susţinerea lui Mircea Diaconu la alegerile prezidenţiale.

