PNL şi USR-PLUS revin la şicanele tradiţionale

Liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, a ridicat, la ultima şedinţă a conducerii liberale, problema susţinerii lui Claudiu Năsui, în condiţiile în care această săptămână ar urma să fie votul moţiunii simple împotriva ministrului Economiei. Potrivit unor surse liberale, Guran le-a zis că are semnale că sunt senatori PNL nemulţumiţi de activitatea lui Năsui şi ar putea să voteze moţiunea, pentru că acesta a luat decizii care ar afectează mediul de afaceri. Coaliţia de guvernare are 79 de senatori, în timp ce majoritatea în acest for e de 69. Aşadar, ar fi necesară absenţa a 11 aleşi liberali, în condiţiile în care PNL are 41 de aleşi în acest for. În condiţiile date, Orban a cerut să fie dat un vot în Biroul Executiv privind reafirmarea susţinerii lui Năsui şi pentru promisiunea că nu vor fi trădări.

De altfel, preşedintele PNL i-a anunţat pe colegii săi că nu are de gând să accepte în niciun caz propunerea lui Vlad Voiculescu în ceea ce priveşte constituirea unui fond de garantare pentru construirea de noi spitale de cel puţin un miliard de euro, prin care statul să susţină firmele care s-ar încumeta să ridice asemenea unităţi sanitare, cu toate că ministrul Sănătăţii a insistat pe această temă.

„Mesaje hazardate”

Pe de altă parte, Corina Atanasiu (USR), secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, i-a criticat pe liberalii care au venit cu promisiuni în ceea ce priveşte banii din PNRR, care ar putea să ajute atât la infrastructura de transport, cât şi pentru problemele din administraţia locală. „Sunt nişte mesaje hazardate, nu sunt foarte apropiate de realitate”, a declarat Atanasiu într-o conferinţă de presă.

În plus, USR-ista a bătut obrazul celor care insistă să-şi finanţeze proiectele prin PNRR şi nu se mai uită şi la alternative: „De ce vrea toată lumea să-şi finanţeze proiectele prin PNRR? Pentru că PNRR vine cu o logică de implementare totalmente diferită de logica de implementare a programelor operaţionale anterioare. Comisia Europeană nu te mai întreabă cum ai cheltuit banii, cât e de bine făcută licitaţia, ce s-a lucrat, vrea să vadă dacă sunt atinse obiectivele. De aceea, atunci când statul membru vine cu planul la aprobare, trebuie să-şi stabilească nişte ţinte, şi finale şi intermediare, foarte clare şi măsurabile”, a completat Atanasiu.