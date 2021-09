PNL rupe relaţiile cu USR PLUS dacă este votată moţiunea PSD. Cîţu: Rămânem un partid responsabil

„Îi continuare aşteptăm partenerii de la USR PLUS să discutăm şi să mergem cu această coaliţie mai departe, dar vom trage linie. În momentul în care cei de la USR PLUS vor vota o moţiune de cenzură alături de PSD sau AUR, în acel moment PNL nu va mai negocia cu cei de la USR PLUS. Acestea au fost discuţiile”, a afirmat Florin Cîţu, la finalul BEx al PNL de marţi.

Liderul Executivului a mai spus că „PNL este un partid responsabil, partid care şi-a asumat guvernarea într-o perioadă dificilă şi nu dă înapoi”.

„În continuare PNL rămâne ferm în spatele preşedintelui şi premierului în această perioadă. Nu este niciun fel de discuţie aici”, a mai explicat liderul de la Palatul Victoria.