PNL, pe un butoi cu pulbere. Şeful CJ Cluj se dezice de partid: „Conducerea e cea care aduce cel mai mare prejudiciu”

„Începând de azi ca membru simplu al PNL această conducere nu mă mai reprezintă şi mă declar liber faţă de orice personaj care conduce PNL la nivel central. Conducerea centrală a PNL este cea care aduce mari prejudicii acestui partid şi datoria mea şi a celorlalţi este ca la următorul Congres acest partid să intre în normalitate şi în parcursul firesc.

Aceşti incompetenţi care conduc vremelnic PNL-ul vor rămâne în istorie ca nişte personaje de care nimeni nu o să îşi mai amintească nimic. Tocmai de aceea mă simt nereprezentat de actuala conducere a PNL la nivel central, în majoritatea lor şi îmi cer scuze colegilor care poate se simt jigniţi.

Mă voi implica într-o platformă a viitorului acestui partid şi sper ca toţi oamenii valoroşi care doresc restabilirea politicii şi a dreptăţii, a performanţei şi a profesionalismului în acest partid să se implice în această platformă. Sper că alături de mine să vină mulţi oameni din PNL pentru că nu doresc să dau satisfacţie acelui grup mic care conduce acest partid”, a transmis Alin Tişe la Realitatea FM Cluj.

El ameninţa în urmă cu câteva săptămâni cu demisia din partid, însă acum bate în retragere şi susţine că o eventuală demisie ar fi însemnat şi pierderea poziţiei sale de preşedinte la Consiliul Judeţean.

„Legat de demisia mea din PNL, am studiat legea şi am ajuns la concluzia că această demisie echivalează cu pierderea mandatului de preşedinte a CJ Cluj, iar acest mandat pe care îl am îl datorez clujenilor şi PNL Cluj, nicidecum nu îl datorez lui”, a mai spus liberalul.

