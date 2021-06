Pe cine va vota Bolojan la Congresul PNL

”Avem, în momentul de faţă, doi colegi care şi-au anunţat candidatura, foarte probabil nu vor mai fi alte candidaturi. Am anunţat, în baza unei discuţii pe care am avut-o cu colegii din PNL Bihor, că noi vom anunţa pe cine vom susţine, după conferinţa noastră judeţeană care are loc în 17 iulie”, a declarat Ilie Bolojan, la Prima TV, duminică.

El este de părere că nu ar fi corect să îşi exprime un punct de vedere perosnal cu privire la candidaţi.

”Sigur, orice preşedinte de organizaţie, cum este şi cazul meu, poate să aibă o părere personală, dar ar fi incorect faţă de colegii mei ca eu să îmi exprim puncte de vedere personale pentru că, prin calitatea pe care o am, aş angaja organizaţia PNL Bihor. Şi nu o dată i-am criticat pe colegii din structurile de decizie centrale că iau decizii în anumite zone fără să îi întrebe pe cei care totuşi au expertiză acolo. Rezultatele bune în judeţul Bihor sunt date de un efort de echipă. Dacă eu nu îmi consult colegi, vă daţi seama că nu mă mai respectă şi deci nu am autoritatea să le cer să facă efort pentru a obţine nişte rezultate care care sunt nişte rezultate comune. Şi aici decizia va fi comună”, a declarat Bolojan.