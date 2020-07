Orban: Am pus pe prim plan obiectivul de a câştiga alegerile în Bucureşti şi de a scăpa de domnia incompetenţei şi relei voinţe, care a fost instaurată de PSD

„Am pus pe prim plan obiectivul de a câştiga alegerile în Bucureşti şi de a scăpa de domnia asta a incompetenţei şi relei voinţe care a fost instaurată de PSD în Bucureşti. Deşi PNL este cel mai puternic partid am renunţat să susţinem un candidat propriu şi am decis să-l susţinem pe Nicuşor Dan ca şi candidat, ştiind că Nicuşor Dan este candidatul unei alte formaţiuni politice”, a declarat Ludovic Orban, duminică seară, la B1 Tv.

El a mai spus că PNL a arătat că este dispus că renunţe la o serie de lucruri, dar nu poate renunţa la lucruri fundamentale.

„Cred că am arătat că suntem dispuşi la sacrificii şi că suntem dispuşi să renunţăm la o serie de lucruri, nu putem renunţa la ceea ce ne conferă nouă identitate, nu putem renunţa la nişte lucruri care sunt fundamentale în activitatea noastră politică. Adică există o limită în discuţii şi în negocieri, iar o astfel de chestiune după ce discuţi cu mine despre posibile înţelegeri pe planl local, să dai tură prin Piaţa Victoriei şi să spui că Guvernul Orban a pierdut de sub control, să spui că planul nostru economic este de fapt un plan electoral şi că România are nevoie de un adevărat plan economic nu este cea mai bună formă de a purta negocieri”, a mai declarat Orban.

El a menţionat că s-a ferit să spună lucruri critice despre potenţialii parteneri.

„În discursul meu public m-am ferit întotdeaun să spun lucruri critice despre cei pe care îi consider potenţiali parteneri şi cei alături de care, ăsta este adevărul, ne-am luptat o bună bucată de vreme împotriva unui PSD periculos pentru România, care dăuna grav României şi nu cred că este momentul ca din motive egoiste sau din dorinţa de a câştiga nişte voturi această formă de colaborare să fie afectată”, a precizat premierul Ludovic Orban.