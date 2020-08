Orban: O firmă, abonat al Primăriei Capitalei, a contestat licitaţia pentru măştile destinate persoanelor defavorizate. Firea: Hoţii strigă hoţii!

"Am alocat din fondul de rezervă al Guvernului, peste bugetul Ministerului Sănătăţii, suma necesară pentru a putea achiziţiona aceste măşti. S-a derulat o procedură de achiziţie, s-a declarat câştigătoare o firmă care a venit cu măşti cu 0,68 de lei, cu termen de livrare stabilit. A existat o firmă, căreia am să îi dau numele, Best Achiziţii SRL, abonat al reţelei Primăriei Capitalei, care a contestat. Felul în care contestă, mie îmi arată că, de fapt, încearcă să împiedice finalizarea contractului, astfel încât să nu se distribuie măştile. Nu poţi să îmi ataci în ultima zi a termenului legal în care se stabileşte câştigătorul contractului”, a declarat premierul la B1 TV, întrebat în legătură cu licitaţia pentru achiziţia măţtilor destinate persoanelor defavorizate.

El a mai relatat că, după ce Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţia, la capătul celor 10 zile, termenul limită în care urma să se încheie contractul, firma a intervenit la Curtea de Apel.

În replică, primarul Capitalei Gabriela Firea a scris pe Facebook: ”Ruşinos! Nu sunt capabili să asigure măştile de protecţie promise populaţiei şi găsesc ţapi ispăşitori! Premierul insistă să acopere incompetenţa guvernului în mai multe privinţe dar şi în cea a achiziţiei măştilor de protecţie promise populaţiei, aruncând pisica în curtea altora! Este a doua oară când afirmă la televizor că firma care a contestat licitaţia pentru măşti este “abonată la contracte cu Primăria Capitalei”.

Ea afirmă şi că această firmă a blocat licitaţii importante la Primăria Capitalei şi aminteşte că a atenţionat de mai multe ori public cu privire la contestatarii de profesie, iar premierul ar putea rezolva această problemă dacă ar vrea.



”Am spus de nenumărate ori public despre pericolul contestatarilor de profesie, care vor doar să obţină un profit din acţiunea de contestare! Nu îi interesează licitaţia în sine! Ei nu produc nimic! Ei sunt băieţi şi fete deştepte şi dau “consultanţă”. Dar nu a interesat pe nimeni! Acum i se întâmplă guvernului! Dacă vrea, premierul poate pune capăt acţiunii acestor firme înfiinţate doar pentru a câştiga bani din şicane! Dacă vrea! Are şi informaţiile şi uneltele necesare! Dar este clar că nu se vrea!”, susţine Firea.



Ea a sugerat că persoane din anturajul premierului au legături cu această firmă.



”Dacă premierul insistă cu aceste insinuări murdare la adresa mea, şi a colegilor mei de la Primărie, o să-l ajut public să rezolve problema spinoasă, indicându-i public persoana din anturajul său care ar putea contacta direct şi amical acţionarii acestei firme, transmiţându-le că nu este corect şi moral ce fac! Da, da, cineva din primul inel de prieteni ai premierului! Hoţii strigă hoţii!”, conchide Firea.