Orban: „Nu ne permitem să fim ţinuţi la suprafaţă de vâsla cu care ne pot da în cap vâslaşii PSD.” Ce spune despre USL

Ludovic Orban a afirmat în cadrul şedinţei Consiliului Director Judeţean PNL Iaşi că omul care va fi ales preşedintele PNL în 25 septembrie va trebui „să pună punct crizei politice, să refacă unitatea PNL şi să refacă această coaliţie“.

„Avem nevoie de o coaliţie care să investească un guvern care să pună piciorul pe acceleraţie şi care să facă performanţă. Avem trei variante: refacerea coaliţiei, concubinajul sau mariajul cu PSD, adică cu dracul, sau opoziţia. Eu cred că oamenii ne-au votat să guvernăm. Nu putem guverna fiind atârnaţi în cuiul PSD sau ţinuţi la suprafaţă de vâsla cu care s-ar putea mâine să ne dea în cap vâslaşii de la PSD. Am trăit timp de zece ani oprobiul public pentru decizia catastrofală de a face USL. Am pierdut atunci încrederea unei mari părţi din electoratul cinstit şi onest de dreapta, anti-PSD pe care foarte greu am reuşit să îl recuperăm“, a declarat şeful PNL, Ludovic Orban.

El a mai afirmat că PNL nu îşi mai permite o asemenea catastrofă care să pună un stigmat asupra partidului pe termen mediu şi lung.

„Nu ne oferă (guvernarea cu PSD – n.r.) o soluţie de guvernare cinstită şi corectă. Ar fi o supravieţuire la putere doar pentru unii reprezentanţi ai PNL care vor avea mâinile legate de către PSD. De asta e foarte important pe 25 septembrie să dăm o perspectivă serioasă României“, a mai declarat liderul PNL, Ludovic Orban.