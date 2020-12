Orban, după învestirea Guvernului Cîţu: PSD şi AUR sunt tributari unor metehne din trecut, care au făcut rău societăţii româneşti VIDEO

„Am început negocierile cu partenerii cu care avem afinităţi. USR-PLUS, UDMR, de asemenea am purtat discuţii cu grupul parlamentar al minorităţilor. Au fost negocieri dificile, pentru că a trebuit să armonizăm programele de guvernare cu care ne-am prezentat în faţa cetăţenilor, şi să asigurăm prin programul de guvernare răspunsul cel mai corect la aşteptările oamenilor şi menţinerea principalelor angajamente de reformă pe care ni le-am luat în campania electorală.

Într-un timp scurt ne-am înţeles, am trecut peste diferenţe şi am arătat capacitatea de a ne uni pentru binele României. Votul de astăzi este un vot din care noi înţelegem că avem o mare răspundere pentru România. Nu exista o altă formulă de guvernare posibilă. Celelalte două formaţiuni reprezentate în Parlament nu pot, nu au capacitatea să genereze o guvernare şi nu pot fi partenerii noştri, pentru că sunt cu totul şi cu totul tributari unor mentalităţi din trecut şi tributari unor metehne care au făcut rău societăţii româneşti. Am reuşit pe structura Parlamentului să realizăm această coaliţie care oferă garanţia că România va rămâne puternic ancorată în spaţiul euroatlantinc. România va rămâne consecventă în respectarea principiilor democratice”, a declarat miercuri seară Ludovic Orban.