Noi tensiuni între premier şi ministrul Sănătăţii: Numărul de paturi din ATI a scăzut de la începutul acestui an. Am spus clar că nu vreau să văd acest lucru

„Am fost la întâlnirea CNCCI duminică, iar informaţiile nu au fost foarte bune. Numărul de paturi din ATI a scăzut de la începutul acestui an. Am spus clar că nu vreau să văd acest lucru, dar unii manageri de spitale au decis că trebuie să le reducă. De aceea am decis să creştem la 1.600 numărul de paturi ATI în perioada următoare. Nu lipsesc resursele. Sunt resurse necesare pentru a creşte numărul de paturi. Ministerul Sănătăţii să vină cu soluţii, să crească numărul la 1.600. ieri ştiu că au avut o întâlnire, încă nu am avut o discuţie cu ministrul Sănătăţii, dar am cerut inspecţiei să meargă în fiecare spital şi să vadă situaţia reală. Acum sunt 1.408 paturi.”, a declarat premierul Florin Cîţu.

Întrebată ieri câte paturi de ATI sunt libere şi câte sunt ocupate, secretarul de stat Andreea Moldovan a precizat că nu ştie, dar că se va informa astăzi, în condiţiile în care va avea videoconferinţe cu directorii de spitale din ţară.

Încă o problemă

Numărul insuficient de paturi nu este singura problemă cu care se confruntă unităţile medicale. Potrivit unor surse din Ministerul Sănătăţii ar fi indicată şi creşterea numărului de aparate de ventilaţie pulmonară, în condiţiile în care sunt tot mai mulţi pacienţi în stări medii şi grave. De altfel, încă din decembrie România a primit ca donaţie de la statul german 40 de aparate de ventilaţie pulmonară destinate tratării pacienţilor cu forme medii şi grave de COVID-19. O parte permit atât ventilaţia invazivă, cât şi ventilaţia non-invazivă.

Potrivit unor surse din instituţie, Ministerul Sănătăţii nu a apucat nici până în prezent să trimită aparatele de ventilaţie către spitalele care au nevoie. Contactat pentru a afla poziţia Ministerului Sănătăţii în ceea ce priveşte aparatele de venitalaţie, secretarul de stat Andrei Baciu a precizat că nu este la curent cu problematica, fiind responsabil de campania de vaccinare. Pe de altă parte, secretarul de stat către care a delegat cele mai multe atribuţii Vlad Voiculescu, adică Andreea Moldovan, nu a răspuns apelurilor şi mesajelor pentru o poziţie oficială pe temă.