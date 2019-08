Nicuşor Dan a prezentat un sondaj în care e cel mai bine plasat candidat al Opoziţiei pentru Capitală. Firea, scor foarte mare. Cum stă Vlad Voiculescu

Intenţie de vot, fără ca persoanele să fie asociate cu partidele:

1. Gabriela Firea - 29%

2. Nicuşor Dan - 28%

3.Rareş Bogdan - 22%

4. Vlad Voiculescu - 12%

5. Robert Turcescu - 4%

Pe cine ar alege bucureştenii dintre Nicuşor Dan (în postura de candidat susţinut de USR-PLUS) şi Gabriela Firea:

1. Nicuşor Dan - 41%

2. Gabriela Firea - 31%

Cine ar trebui să fie candidatul USR-PLUS pentru Primăria Capitalei:

1. Nicuşor Dan - 30%

2. Vlad Voiculescu - 11%

3. Ana Ciceală (consilier USR Bucureşti) - 1%

4. Roxana Wring (lider USR Bucureşti) - 1%

Sondajul a fost realizat în perioada 23-29 iulie în Bucureşti, pe 802 persoane, prin telefon, cu o marjă de eroare d 3,4%.

Întrebat dacă va fi susţinut de USR pentru Primăria Capitalei, Nicuşor Dan a răspuns: „În USR, confrom statutului pe care eu l-am scris în urmă cu câţiva ani, decizia o ia Conferinţa municipală a organizaţiei Bucureşti. Am început să am întâlniri cu membrii filialelor de sector. Am o susţinere naturală la nivelul USR Bucureşti, dar nu a fost luată o decizie formală. USR -PLUS-PNL trebuie să aibă un candidat comun, pentru că Gabriela Firea are încă o intenţie de vot consistentă. Am avut nişte discuţii cu PNL, dar nu s-a luat nicio decizie“, a declarat Nicuşor Dan.

Fostul lider USR a vorbit şi despre competiţia cu Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primăria Capitalei. „PLUS este în alianţă cu USR, iar USR va lua o decizie. Acest rezultat pe care eu l-am prezentat mă plasează cu prima şansă“,a comentat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă va candida independent, în cazul în care nu va fi susţinut de USR la alegerile locale, Nicuşor Dan a răspuns: „Am trăit cu toţii o experienţă nefericită în 2016, când nu am reuşit să ajungem la un acord. Eu sunt convins că va exista înţelepciune pentru a stabili un candidat unic al Opoziţiei. În condiţiile în care nu se va ajunge la o astfel de înţelegere, da, voi candida. Dar cred că varianta cea mai probabilă este a unui candidat comun. Şi asta este şi convingerea bucureştenilor“.

Fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a fost desemnat din partea PLUS drept candidat la Primăria Generală a Capitalei, se arată într-un comunicat de presă al partidului. În urma voturilor din interiorul formaţiunii, acesta a reuşit să obţină un scor de 96%.

