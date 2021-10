Mircea Hava, primar liberal timp de 24 de ani, pune tunurile pe PNL: Nu-mi cereţi să cred că peste chiorăitul stomacului arunci un pahar cu apă şi ai rezolvat foamea

În astfel de vremuri primejdioase e cazul să te gândeşti la ce ai făcut bine şi la ce ai mai putea face să fie mai bine. Şi, dacă ai făcut ceva bine, e decent să nu-ţi treacă nici prin cap să-ntorci telefonu spre tine, să-ţi faci un selfie şi să-ncepi să plesneşti din bici pe fb, să te-aplaude toţi. Binele e pentru sinele tău şi liniştea sufletului. Mă abţin, încă, să discut politică. Dar nu mă pot abţine când văd că unii dintre colegii mei sunt decişi să crească şi mai mult prăpastia, plină de aberaţii şi minciuni, dintre politicieni şi români. Am citit un titlu pe pagina de socializare a unui coleg, mare iubitor de spovedanie publică şi cu rost, şi fără rost: "Asumare-n guvernare! "....va fi pus în funcţiune Spitalul Modular de la Pipera, cu 374 de paturi". La asta adaugă şi 5000 de doze de anticorpi din Polonia!

Probabil că, înţepenit în lumea negocierilor politice, colegului meu i-a scăpat total realitatea, pe care tot mai mulţi se încăpăţânează s-o accepte: nu prea avem ce asuma, cel puţin nu de bine! Am postat situaţia descrisă de Oana Gheorghiu, o chestiune reală pentru care mulţi n-ar mai trebui să poată dormi noaptea, să fie daţi în urmărire generală morală şi instituţională, dat fiind faptul că nici milioanele aprobate recent, în afară de alea cheltuite iniţial, nu vor putea rezolva ceva. Nu-mi cereţi, stimate coleg, să cred că peste chiorăitul stomacului arunci un pahar cu apă şi ai rezolvat foamea! Voi pretinde explicaţii pentru tot ce se prezintă public că s-a rezolvat acolo!”, a scris pe pagina sa de Facebook Mircea Hava, în prezent doar eurodeputat, dar care a ocupat în anii trecuţi şi funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL.

Era de asumat ceva când incidenţa indica un prag la care s-a refuzat ideea că am mai putea ajunge la 6! Ca oameni politici avem, cu toţii, o culpă istorică şi un stigmat de care nu ştiu cine ne va putea scăpa, că am luptat mai mult din tranşeele războiului politic, decât să-nfrângem pandemia! În rest, decenţă, măcar, şi refugiu în muncă. Să nu mai facem din greşeală, motiv de laudă!”, completează fostul edil liberal, unul din cei mai performanţi primari pe care îi are PNL.

De altfel, Mircea Hava a anunţat că în 2024 revine să candideze pentru o funcţie locală, cea mai probabilă cea de primar. PNL a şi pierdut funcţia în 2020.