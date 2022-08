Ministrul Digitalizării: Semnez munţi de documente pe hârtie. Când scăpăm de dosarul cu şină? Se va întâmpla lucrul acesta în ani de zile

Ministrul Digitalizării susţine că în acest moment ministerul nu are o platforma care să gestioneze fluxul de documente pentru ca acestea să poată fi semnate electronic.

„În fiecare dimineaţă aşa îmi încep ziua. Intru în acest minister şi găsesc vrafuri de documente pe care le semnez. Am semnat şi electronic, am semnat şi contractul de implementare al cloud-ului guvernamental, l-am semnat electronic, dar când vine vorba de fluxurile de documente, ministerul nu are în acest moment o platformă care să gestioneze acest flux de documente. Am pus această problemă din prima zi, cum să fii în Ministerul Digitalizării şi să plimbi hârtii toată ziua?”, a declarat Burduja pentru Digi24.

Ministrul a adăugat faptul că România nu va scăpa prea curând de dosarul cu şină. Însă, guvernul şi-a asumat în PNRR migrarea a 30 de instituţii publice la nivelul central, la finalul anului 2026.

„Primesc zilnic această întrebare, când scăpăm de dosarul cu şină? Se va întâmpla lucrul acesta în ani de zile, nu se va întâmpla de azi pe mâine. Pentru cloud-ul guvernamental, migrarea a 30 de instituţii publice de nivel central, la finalul anului 2026 trebuie făcut, asta este ţinta asumată în PNRR”, a declarat Sebastian Burduja.