Ministrul Costel Alexe, torpilat din interiorul PNL: „Nu confundaţi interesul acestui stat cu interesele unui grup organizat mafiot”

„Cred că sunteti într-o mare eroare daca considerati ca ce se întîmplă azi e ok si legal.Sau legal si ok . Timp de decenii sub presiunea politică legile silvice s-au abgradat si mai ales s-au interpretat în asa fel încît codrul in permanenta să iasa in pagubă. Iar statul român deasemenea. Nu confundaţi interesul acestui stat cu interesele unui grup organizat mafiot reprezentat de anumiti membrii Romsilva impreuna cu parte din profitorii angajati aici. Trebuie să ştiţi ,sau daca stiti sa ţineţi cont ,ca Romsilva plăteşte 120 ron / m.c. unui agent comercial pt a doborâ un copac si 30ron/ m să îl transporte in baza Deci rămâne cu doar 200 ron din preţul mediu de 350lei pe m.c. după valorificare . De aici mai departe ,in multe cazuri agentul economic in asociere directă cu angajatul statului devin tovarăşi la jaful ce urmează. Adică se marchează ,sau nici macar, mai mult se taie mai mult si se transporta mai mult Iar pe aceasta intreaga linie plăţile merg din mâna in mână la negru oprindu-se până la protectorul politic si la partidul lui. Adică pe înţelesul tuturor ,negociem cu Romsilva o partidă de 1000 m3 marcam 1500 si tăiem 2000 . Dupa care cautam justificări pentru lipsa din pădure . O dăm pe accidentale care daca luati la studiu veti vedea ca niciodata in istorie nu au fost atât de mari. Dar de cele mai multe ori nu justificam nimic pt ca oricum toate instrumentele de control sunt in aceaşi mână. Politica de multe ori”, susţine Romeo Dunca în scrisoarea sa deschisă.

Liberalul din Caraş-Severin aminteşte de neregulile care au loc de multe ori chiar cu acordul instituţiilor statului. „Procentul de acoperire cu păduri al ţării poate ca nu figurează diminuat cu realitatea din simplul motiv ca a scoate suprafeţe din fondul forestier e aproape imposibil. Dar aici nu e vorba de suprafeţe din acte ci de sute sau mii de parcele mai mari de 1 ha rase complet fără a fi evidenţiate în actele silvice . Apoi sute de drumuri forestiere noi care au apărut în ultimii ani si in urma carora nu numai ca sau colmatat lacurile din preajma dar aproape ca a dispărut fauna din zecile de rauri de munte. Pt ca mai nou cea mai buna cale de exploatare traversează sau merge de- a lungul râurilor”, mai punctează Romeo Dunca.

Omul de faceri intrat în PNL pentru ca candida la şefia CJ Caraş-Severin susţine că Alexe este unul dintre cei mai slabi miniştri şi că vulnerabilizează Guvernul Orban.

De altfel, Costel Alexe a fost criticat de mai multe ori de-a lungul timpului, acesta fiind unul dintre politcienii consideraţi pe „blat cu PSD”, din moment ce a evitat confruntările cu social-democraţii. Mai mult, tot Alexe a fost cel care a tras sforirile în PNL pentru a-l atrage şi susţine pe fotul PSD-ist Mihai Chirica la Primăria Iaşiului. Calcul a fost făcut doar pentru avantajul lui Alexe, care ţinteşte funcţia de preşedinte al CJ Iaşi ls următoarele locale.