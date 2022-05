Marcel Ciolacu: „Nu cred că Kelemen Hunor face politica Ungariei şi a preşedintelui Ungariei”

„Părerea mea este că a fost o vizită total eronat gândită şi provocatoare. Am avut şi discuţii personale cu domnul Kelemen Hunor. Nu cred că totuşi domnul Kelemen Hunor face politica Ungariei şi a preşedintelui Ungariei. Aceasta este părerea mea. (...) Dorim să trăim în UE, dar vrem maimuţăreală şi ieşiri necontrolate care ştim că, în contextul războiului din Ucraina, sunt încurajate de către dictatorul Putin sau dorim totuşi un dialog corect cu instituţiile statului, prin Ministerul Afacerilor Externe şi am văzut un comunicat am ministrului Afacerilor Externe după vizita preşedintelui Ungariei”, a declarat Marcel Ciolacu, marţi, la Parlament, întrebat despre vizita preşedintei Ungariei în ţara noastră.

Mai mulţi parlamentari AUR au protestat, marţi, în faţa biroului preşedintelui Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, la Parlament. Aceştia au cerut ieşirea UDMR de la guvernare, după vizita preşedintei Ungariei în ţara noastră şi a declaraţiilor acesteia.

Katalin Novak a transmis un mesaj prin care îşi asumă calitatea de reprezentant al tuturor maghiarilor, indiferent de unde sunt aceştia, atât din interior cât şi din exteriorul graniţelor Ungariei. Mai mult, Preşedinta Ungariei a urcat, pe 21 mai, pe Piatra Secuiului şi s-a fotografiat cu una din cele două borne de pe munte, vopsită în culorile naţionale maghiare. Piatra Secuiului este o destinaţie turistică foarte cunoscută, bornele de pe culmea montană fiind de zeci de ani în centrul unei dispute între români şi maghiari. Sunt vopsite periodic, fie în culorile naţionale ale României, fie în cele ale Ungariei.

