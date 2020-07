Marcel Ciolacu anunţă că a cerut stenogramele şedinţelor de Guvern în care s-au adoptat 25 de ordonanţe şi când au fost schimbaţi prefecţii

”Am primit astăzi prima informare de la ministrul de Interne, strict secretă, deci nu pot să vorbesc despre ea. Nu e normal să îmi trimiţi informări, mai ales să ştim toţi liderii politici? Nu îmi trimiţi informări strict secrete pe care nu le pot împărtăţi măcar cu ceilalţi lideri de partide. Da, e o informare strict secretă de la ministrul de Interne. Nu pot să vorbesc despre ea. Pe document scrie tipul de document, ce este. Pe acest document primit de la ministrul de Interne scrie Strict Secret. Aşa a considerat. Aşa a considerat”, a declarat, marţi seară, la TVR 1, Marcel Ciolacu.

Acesta a afirmat că a cerut de trei ori de la Guvern stenogramele unor şedinţe.

”Eu am o solicitare la Guvern, la primul ministru al României, eu fiind preşedintele Camerei Deputaţilor, să îmi trimită stenogramele din noaptea când au dat 25 de ordonanţe şi stenogramele când au numit prefecţii din România. Am făcut trei solicitări nu una. Să îmi trimită, am acest drept, nu am dreptul, conform legii, să le fac publice, dar am dreptul să ştiu ce s-a întâmplat în şedinţa de Guvern. Nu mi s-a dat nici acum un răspuns. (...) Mâine dimineaţă voi face plângere la contencios şi voi obţine, chiar dacă nu doresc, aceste informări. Şi atunci vor fi şi publice”, a mai declarat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Cu o seară înainte de a fi demis prim moţiune de cenzură, Guvernul Orban a adoptat 25 de ordonanţe de urgenţă.