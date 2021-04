Lider USR PLUS, replică pentru PSD: „Nu putem negocia 465 de parlamentari cu Comisia Europeană. Pentru asta avem un Executiv”

„Singurul care poate închide acest Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă este Guvernul, pentru că tot proiectul acesta se închide prin negocieri cu Comisia. Nu putem negocia 465 de oameni din Parlament cu Comisia Europeană, de aia avem un Executiv învestit de acest Parlament, care are încrederea unei majorităţi. Deci, Guvernul va veni cu un Plan de Redresare şi Rezilienţă în două-trei săptămâni, o variantă finală în luna mai şi apoi va fi public. Dacă premierul Cîţu va decide, va veni către Parlament pentru o dezbatere, o prezentare, va fi opţiunea dânsului", a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului, întrebat dacă este de acord cu o dezbatere amplă pe PNRR, cu toate partidele politice, informează Agerpres.

El a adăugat că PNRR va rămâne în coordonarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, condus de Cristian Ghinea, pentru că este un minister care are „competenţele şi oamenii care se pot ocupa de astfel de proiecte”.

„S-a discutat foarte clar, în decembrie, când s-a format coaliţia - coordonarea acestui plan este la Ministerul Proiectelor Europene, la ministrul Cristian Ghinea. Nu este nicio altă discuţie, chiar dacă au fost voci. Am stabilit la început de drum, când am pornit împreună în această coaliţie, de ce bucăţică din această poveste ne ocupăm fiecare dintre noi. PNRR este la ministrul Cristian Ghinea, (...) de altfel fiind singurul minister care are competenţele şi are oamenii care se pot ocupa cu astfel de proiecte, oameni cu experienţă în proiecte europene. Această resursă se regăseşte doar la acest minister", a explicat Ionuţ Moşteanu.

PSD a cerut, marţi, Guvernului să renunţe la atitudinea „arogantă şi auto-suficientă” pe care a manifestat-o în legătură cu PNRR, invitând toare formaţiunile politice parlamentare să colaboreze pentru realizarea unui Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă „viabil", care să fie aprobat la Bruxelles şi care să asigure absorbţia fondurilor europene disponibile prin acest mecanism.

Social-democraţii au propus ca, imediat după sărbătorile Pascale, să fie organizată în Legislativ o dezbatere „amplă" pe acest subiect, la care să participe reprezentanţii Guvernului, senatorii şi deputaţii şi experţii tuturor partidelor parlamentare, asociaţiile administraţiilor locale, reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor, ONG-uri de profil, dar şi specialişti din mediul economic şi academic.