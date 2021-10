Legea PSD pentru dublarea alocaţiilor a fost respinsă în Parlament. Firea: „PNL şi USR votează împotriva copiilor din propria ţară. O adevărată crimă!”

Am înţeles că şi-au asigurat banii pentru primari, am înţeles că investiţiile au fost ZERO pentru că nu era aprobat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, dar să laşi milioane de copiii fără acces la şcoală şi servicii medicale, e chiar cea mai mare ticăloşie pe care am putut să o văd în viaţa mea”, a scris Firea pe Facebook.

Gabriela Firea a afirmat că iniţiatia legislativă, propusă de social-democraţi şi votată de PSD şi AUR, a fost amânată de „guvernele PNL - USR”, formaţiuni care s-au concentrat mai mult pe campaniile interne decât pe „susţinerea familiilor”.