Kelemen Hunor: Va fi poate cea mai grea iarnă din ultimii 60 de ani. Ce măsuri economice are Guvernul în plan

„Este în lucru deja şi salarizarea unitară, fiindcă aici, iarăşi, trebuie să spunem foarte clar că sunt anumite sectoare unde, dacă pe termen lung nu reuşim să rezolvăm ceva, vom avea probleme, şi asta e educaţia. Tot timpul dau acest exemplu. Nu se poate să nu investeşti în educaţie, să nu investeşti în profesori, să nu investeşti în infrastructură mult mai mult decât am făcut până acum. Din acest punct de vedere, şi banii care vor fi colectaţi trebuie să meargă la educaţie, o parte, şi într-o sumă foarte mare, într-un procent mult mai mare decât până acum”, a mai spus preşedintele UDMR.

România, un paradis fiscal nedeclarat





Potrivit premierului, România este într-un fel un paradis. „Noi în continuare suntem sub media europeană când e vorba de colectare mai ales din TVA a banilor la buget, şi acolo trebuie să facem un efort. Noi nu am făcut din păcate până acum şi este în curs de a realiza facturarea electronică”, a mai spus Kelemen Hunor.

„Există în Bucureşti, există în ţară câteva cazuri unde 20-30 de microîntreprinderi pe o singură persoană, fără niciun angajat, cu un rulaj de un milion pe fiecare, cu taxe minime, de 3%, şi proprietar peste jumătate de cartier de blocuri construite. Nici asta nu este corect. Acele chestiuni care apar permanent trebuie cumva filtrate, trebuie rearanjate din când în când. (...) De fiecare dată oamenii găsesc portiţe mici, sunt inventivi, sau chiar portiţie mari de data aceasta, şi încercăm să reducem aceste posibilităţi. România nedeclarat în acest moment este într-un fel un paradis fiscal, că 5% duble-dividende unde mai găsiţi în zona noastră? E bine să fii atractiv pentru investitori mici, mari, foarte mari. Pe zona de microîntreprinderi, unde mai vezi că poţi să ai câte microîntreprinderi vrei fără niciun angajat?”, a adăugat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă această epocă s-a încheiat şi nu trebuie să mai fim atât de atractivi pentru investitori, vicepremierul a afirmat: „Nu, trebuie să fim atractivi şi de aceea eu am respins (să) trecem la impozit progresiv, de aceea am spus că nici la dividende nu trebuie să mergem mult prea mult, 5% nu e OK, hai să mergem la 8%, şi eu aş mai fi vrut, dar nu s-a putut, să mergem şi pe o taxă de solidaritate sau o suprataxare pe anumite firme, pe anumite zone, acolo unde au făcut un profit, un extra-profit faţă de 2019, că trebuie să găseşti un moment de raportare, şi să dăm pentru un an, doi ani o astfel de soluţie ca să avem bani”.