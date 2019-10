Kelemen Hunor: Abordarea PNL este mult mai serioasă acum, decât înaintea moţiunii. Toată lumea a venit acolo cu demagogie, puţini au crezut în şansele moţiunii

„La întâlnirea de azi, domnul Orban nu a notat nimic, dar are o memorie foarte bună. Abordarea PNL este mult mai serioasă acum, decât înaintea moţiunii. Toată lumea a venit acolo cu demagogie, puţini au crezut în şansele moţiunii. S-au trezit acum că responsabilitatea e la ei. Simt mai multă seriozitate decât înainte. Dacă nu trecea moţiunea, unii erau pregătiţi să dea vina pe noi. S-au trezit, acum începe treaba serioasă, fiindcă nu suntem într-o situaţie economică bună”, a spus Kelemen Hunor, la TVR 1.

Kelemen consideră că noua majoritate pentru Guvernul Orban trebuie adunată şi negociată, pentru că „ei cu această majoritate au probleme”.

„Dacă nu votează toţi cei care au semnat, nu există 233 de voturi. USR nu ştim, Ponta nu ştim. Cei de la USR vor anticipate, atunci înseamnă că nu poţi susţine Guvernul. Dacă vor vota Guvernul, tot ce au zis cei de la USR era demagogie pură, pentru like-uri pe Facebook. În politică nu e bine să mergi departe cu demagogia, că vine spre tine”, a afirmat el.

Liderul UDMR a dezvăluit că discuţiile de joi cu Ludovic Orban au fost fără a se intra în multe detalii şi că UDMR a prezentat două dintre condiţiile susţinerii Guvernului.

„Încă de la început l-am intrebat de ce ne-am întâlnit. Am stabilit de zilele trecute că ne vedem şi am întrebat care e scopul, ce doriţi să faceţi şi cum vreţi să guvernaţi. Au explicat despre economie, fiscalitate, un pic şi despre educaţie şi despre rectificare. Sunt primării care nu închid anul. Am discutat evident şi despre majoritate. Ok, vreţi voturile noastre. Hai să împărţim lucrurile în două, să vedem ce urmează după ce s-a investit Gvernul. Am spus fără OUG pe justiţie, fără OUG pe sistemul electoral, că nu schimbi regulile în timpul jocului”, a adăugat liderul UDMR, Kelemen Hunor.

El a evitat să precizeze dacă aleşii UDMR vor vota Guvernul Orban, spunând că va mai fi o rundă de discuţii săptămâna viitoare.