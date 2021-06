Iohannis: Estonia este cu foarte mult înaintea noastră în ce priveşte sisteme de e-guvernare, servicii digitale pentru toţii cetăţenii. Avem foarte mult de învăţat

„Această vizită are loc într-un moment cu totul special pentru România şi Estonia care beneficiază de un parteneriat excelent. 2021 este anul celebrării Centenarului relaţiilor bilaterale şi a celor 30 de ani de la reluarea acestora. Dincolo de momentul simbolic, vizita reprezintă o continuare a dialogului constant şi deschis ăpe care l-am avut permanent cu doamna preşedinte. În cadrul discuţiei de azi am subliniat interesul deosebit pentru intensificarea schimburilor comerciale şi sectoriale. Am remarcat totodată că după problemele generate de pandemie, relaţiile noastre economice cunosc de la începutul acestui an un reviriment îmbucurător”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului a mai declarat că „România şi Estonia împărtăşesc interese comune la nivelul Uniunii Europene, ceea ce facilitează cooperarea strânsă dintre noi în raport cu agenda europeană curentă şi cu priorităţile Uniunii în perspectivă”.

El a mai decvlarat că România are multe de învăţat, Estonia fiind cu mult înaintea României privind sisteme de e-guvernare.

„Am abordat această chestiune, foarte importantă, în discuţia cu doamna Preşedinte. Este cunoscut faptul că Estonia este un campion al digitalizării şi e-guvernării. Este la fel de clar că relaţiile noastre foarte bune sunt o bază solidă pentru o colaborare în acest domeniu. Voi încuraja pe toţi responsabilii de la noi din domeniu să contacteze pe omologii lor din Estonia şi să încercăm să lucrăm împreună la un concept de succes. Estonia este cu mult, aş spune chiar foarte mult, înaintea noastră în ce priveşte sisteme de e-guvernare, servicii digitale pentru toţii cetăţenii, securitatea reţelelor şi aşa mai departe. Avem foarte mult de învăţat şi sunt optimist în ce priveşte o colaborare foarte sănătoasă în acest domeniu. Ca să punctez acest lucru, să nu rămânem doar la declaraţii politice, mâine voi vizita centrul prin care Estonia arată musafirilor cum văd ei aici, în Estonia, sistemele de e-guvernare, e-servicii şi securitatea acestora”, a afirmat Klaus Iohannis, întrebat într-o declaraţie de presă comună cu preşedinta Estoniei Kersti Kaljulaid, cum poate România să se inspire din sistemul de e-guvernare estonian pentru modelarea propriului sistem digital, ţinând cont şi de faptul că PNRR este axat şi pe această componentă digitală.



Şeful statului efectuează, miercuri şi joi, o vizită de lucru în Estonia. Vizita are loc în contextul aniversării centenarului relaţiilor diplomatice româno-estone şi a 30 de ani de la restabilirea relaţiilor diplomatice, precum şi ca urmare a dialogului constant româno-eston la nivel înalt din ultimii ani.