Iohannis, înaintea Summitului de la Porto: „Pandemia afectează şi structura socială. Vrem să găsim soluţii europene”

„Este extrem de important să ne întâlnim acum, fiindcă pandemia nu afectează doar sănătatea oamenilor şi economiile. Afectează şi structura socială. Vrem să abordăm toate aceste chestiuni uniţi şi vrem să găsim soluţii europene. Sunt foarte multe domenii unde putem să intervenim împreună. Aş menţiona poate doar câteva: evident, locuri de muncă, educaţie, şanse egale, egalitatea de gen şi aşa mai departe, pensii, salarizare - toate acestea vin într-un pachet foarte mare de care ne vom ocupa.

Pe de altă parte, acum, prin ieşirea din pandemie, şi banii pe care îi vom folosi pentru reconstrucţie, putem să abordăm şi zone din acest pilon social - evident, educaţia, care, la noi, are un loc extrem de important în PNRR. Avem însă şi educaţia digitală, educaţia pe tot parcursul vieţii, formarea de abilităţi în zona digitală şi la adulţi şi persoane care încă sunt în câmpul muncii, sunt foarte multe zone", a transmis Klaus Iohannis înaintea Summitului de la Porto.



Iohannis a mai transmis că după Summit va fi o discuţie foarte aplicată despre pandemie, gestionarea acesteia şi despre ieşirea din această criză sanitară. Nu în ultimul rând, el a vorbit şi despre Summitul UE-India, aflat pe agenda întâlnirii.



„Este important şi pentru noi, fiindcă Uniunea Europeană şi India se pare că au din ce în ce mai multe în comun, ne apropiem în chestiuni de economie, în chestiuni de conectivitate, în zona digitală. Din păcate, pandemia, acum, în aceste zile şi săptămâni, face victime multe în India şi noi, România, am ajutat India, am fost chiar prima echipă din Uniunea Europeană care a ajuns în India cu ajutoare şi cred că vom lucra împreună la un parteneriat foarte solid", a afirmat Iohannis.

Şeful statului participă vineri şi sâmbătă, în Portugalia, la Porto, la Summitul privind problematica socială, la reuniunea informală a Consiliului European, precum şi la Summitul UE - India, în format de videoconferinţă, cu premierul Narendra Modi.