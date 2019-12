Iohannis, întrebat ce părere are că-i va îngheţa indemnizaţia anul viitor: Mi se pare un lucru potrivit

Iohannis a anunţat că a avut, luni, o discuţie despre bugetul pentru 2020 cu premierul Ludovic Orban şi ministrul Finanţelor Publice.„Cred că este clar pentru toată lumea că elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul viitor reprezintă cea mai importantă acţiune politică a guvernului din acest an din acest decembrie”, a spus Iohannis.Întrebat ce părre are despre faptul că-i va îngheţa indemnizaţia anul viitor, Iohannis a spus: ”Mi se pare un lucru potrivit. Dacă vrem să fim politicieni responsabili, trebuie noi, care suntem în capul piramidei, să fim primii care dăm semnalul că înţelegem că nu toată lumea poate să beneficieze tot timpul de creşteri salariale şi este un moment potrivit pentru a arăta că orice creştere salarială, oricât de mult dorită ar fi, trebuie să fie şi oportună. Am încurajat să meargă mai departe cu această măsură propusă”.Întrebat cum vede măsurile pentru reducerea deficitului, Iohannis a spus că este necesar ”un mix” de măsuri.„Este clar că acele guverne eşuate pesediste au exagerat, măsuri care au fost luate pe picior, fără o analiză serioasă şi acum guvernul liberal trebuie să vină şi cu o atitudine foarte responsabilă. Evident, toată lumea îşi doreşte să crească salariile, să crească pensiile, dar în acelaşi timp trebuie să avem în vedere şi limitarea bugetului. Nu putem să pornim de la premiza că bugetul este oricât de mare ne dorim şi atunci am încurajat să vină cu nişte măsuri, pe de o parte, de încurajare a creşterii economice care va permite cheltuieli mai mari, dar în acelaşi timp pentru anul 2020 care trebuie să fie anularea echilibrării bugetare trebuie găsită o metodă pentru a reduce cheltuiala acolo unde poate fi redusă fără a se apropia de buzunarul românului care încă nu îşi permite cât îşi doreşte”, a mai spus Iohannis.Vicepremierul Raluca Turcan a anunţat, luni, că în şedinţa de Guvern de marţi premierul va prezenta parametrii pe care s-a construit bugetul de stat pentru anul 2020, dar precizează că se vor respecta toate angajamentele legate de creşterea ensiilor şi salariilor.„Tot ceea ce înseamnă drămuire la maxim a cheltuielilor nu va avea un impact major în privinţa bunăstării românilor”, a spus Turcan, precizând că bugetul se va încadra într-un deficit de 3,6%, discutat cu Uniunea Europeană. În plus, bugetul va fi prezentat în Parlamnt până la finalul anului.Premierul Ludovic Orban anunţă că indemnizaţiile demnitarilor vor fi îngheţate, fie prin legea bugetului, fie prin OUG, iar toate structurile cu scheme umflate vor fi „remodelate”, el invocând inclusiv „optimizarea” structurilor organizatorice ale ministerelor.