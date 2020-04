Iohannis, despre discuţia cu Donald Trump: Am vorbit despre impactul economic, despre măsurile de relaxare şi despre securitatea flancului estic al NATO

”Datele din această conversaţie, care pot fi comunicate public, au fost date în comunicatul pe care l-am dat după convorbire. Am discutat despre măsurile pe care le-am luat şi noi şi ei în această pandemie, am discutat despre problema materialelor de protecţie, despre problema ventilatoarelor şi preşedintele Trump imediat a întrebat dacă avem nevoie de ventilatoare, am spus că da, avem nevoie şi a spus că va analiza şi va trimite cât se poate de repede ventilatoare în România”, a spus Klaus Iohannis.

În plus, Iohannis a explicat că s-a discutat despre impactul economic. „Am discutat despre impactul economic, despre măsurile de relaxare pe care le iau ei, pe care le au ei în vedere, pe care le avem noi în vedere, dar şi despre securitatea flancului estic al NATO, flanc estic pe care ne aflăm noi şi i-am spus franc preşedintelui Trump că noi contăm pe SUA şi pe NATO pentru a asigura securitatea noastră pe flancul estic”, a declarat Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut, sâmbătă, o convorbire telefonică cu preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, la solicitarea părţii americane.

Klaus Iohannis a transmis condoleanţe pentru pierderile de vieţi omeneşti cauzate de pandemie, iar Donald Trump şi-a manifestat intenţia de a trimite ventilatoare pentru dotarea spitalelor.

Premierul Ludovic Orban a anunţat, luni seară, că România va primi 200 de ventilatoare pentru secţiile de Terapie Intensivă, în urma discuţiei pe care preşedintele Klaus Iohannis a avut-o cu preşedintele Donald Trump.