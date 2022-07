Iohannis şi alţi cinci lideri europeni propun înfiinţarea, la Bruxelles, a unui Memorial Paneuropean dedicat Victimelor Totalitarismului

„Am trimis împreună cu Gitanas Nauseda, Kaja Kallas, Krisjanis Karins, Mateusz Morawiecki o scrisoare adresată instituţiilor UE privind necesitatea de a promova istoria şi memoria europene în întreaga UE, care ar trebui să devină parte a programelor educaţionale naţionale ale tuturor statelor membre”, a anaunţat şeful statului într-o postare pe Twitter.

În scrisoarea transmisă se adresează preşedintelui Consiliului European, Charles Michel, preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi premierului cheh, Petr Fiala şi propune înfiinţarea unui Memorial Paneuropean dedicat Victimelor Totalitarismului la Bruxelles.

„Înfiinţarea unui Memorial Paneuropean dedicat Victimelor Totalitarismului la Bruxelles ar reprezenta un pas foarte important în asigurarea memoriei cu privire la crimele comise de regimurile totalitare, inclusiv cel sovietic, în eforturile noastre de a creşte nivelul de conştientizare pentru a preveni şi a opri crime similare în Ucraina şi în a omagia aceste victime”, se arată în scrisoarea transmisa de cei cinci lideri, Argumentând că în ultimii ani au fost făcuţi mai mulţi paşi importanţi la nivel European prin înfiinţarea Platformei Europene pentru Memorie şi Conştiinţă, însă Uniunea Europeană ar putea face mai mult prin aprovizionarea Platformei cu resurse financiare şi politice.

I have sent together with @GitanasNauseda, @kajakallas, @krisjaniskarins, @MorawieckiM a letter to EU institutions on the need to promote the European history & remembrance across the EU, which should become a part of all Member States national educational programs. 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇷🇴 pic.twitter.com/sDefovfC9T