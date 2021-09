Ioana Mihăilă, despre ancheta cerută de Cîţu: Mă bucur, s-ar putea să fie surprins în defavoarea dumnealui

"Mă bucur că cere o anchetă, că s-ar putea să fie surprins în defavoarea dumnealui, ca urmare a acestei anchete, în sensul că atunci când vorbim de pregătirea pentru valul patru, vorbim de două lucruri: în primul rând, vorbim de prevenţia acestui val patru, care se face mai ales prin vaccinare, şi vorbim de pregătirea efectivă, în sensul preluării pacienţilor care ajung totuşi să aibă nevoie de îngrijiri spitaliceşti, vorbim de pacienţii infectaţi cu COVID", a declarat Ioana Mihăilă, la RFI.

Potrivit fostului ministru al Sănătăţii, "dacă vorbim de prevenţia unui val mare de îmbolnăviri care necesită îngrijiri spitaliceşti, vorbim mai ales de campania de vaccinare şi atunci e bine să ne amintim că această campanie de vaccinare este coordonată de CNCAV, care este în subordinea directă a premierului României şi care are ca reprezentant din partea Ministerului Sănătăţii un secretar de stat PNL şi anume domnul Andrei Baciu, iar rezultatele le vedem cu toţii".

"Nu am stat deoparte nici în ceea ce priveşte această campanie de vaccinare, totuşi. Ministerul Sănătăţii a fost cel care a propus măsurile de stimulare a campaniei de vaccinare şi a făcut toate demersurile, atât în ceea ce priveşte promovarea OUG care a reglementat acordarea acestor bonuri valorice, acele tichete de masă pentru cei care se vaccinează, precum şi loteria persoanelor vaccinate, aşa cum tot Ministerul Sănătăţii a făcut posibilă utilizarea certificatelor sanitare, acele certificate care atestă vaccinarea, testarea sau trecerea prin boală, pe teritoriul ţării", a explicat Mihăilă.

Ea a vorbit şi despre pregătirea paturilor de ATI pentru pacienţii COVID-19.

"În ceea ce priveşte pregătirea pentru valul patru, premierul spune că ministerul trebuia să menţină operaţionale pentru pacienţii COVID cele 1.600 de paturi de Terapie Intensivă, care au existat în valul trei. Or, noi am avut pe parcursul verii şi zile în care am avut 30 de pacienţi cu COVID-19 internaţi la Terapie Intensivă. Motiv pentru care noi încă din aprilie am publicat un ordin de ministru prin care am flexibilizat şi am acordat spitalelor posibilitatea de a-şi ajusta numărul de paturi pentru pacienţi COVID şi pentru pacienţi non-COVID, în funcţie de evoluţia pandemiei. Aşa încât fiecare spital care a cerut la DSP o reducere a numărului de paturi COVID a fost obligat să depună şi un plan de rezilienţă, să arate cum poate să crească înapoi numărul de paturi şi să-şi asume această creştere a numărului de paturi, în funcţie de doi indicatori: incidenţa de la nivel judeţean şi gradul de ocupare a paturilor cu pacienţi COVID. Mai mult, Direcţiile de Sănătate Publică, conform ordinului de ministru, au centralizat aceste planuri de rezilienţă şi au stabilit şi modul în care spitalele dintr-un judeţ îşi deschid noi secţii pentru pacienţii COVID-19. Asta a însemnat pregătirea pentru valul patru şi acest lucru a fost efectuat de către Ministerul Sănătăţii încă de la începutul verii, din aprilie, când am publicat ordinul de ministru, în colaborare cu direcţiile de sănătate publică", a detaliat Mihăilă.

Ea a adăugat că a solicitat bani, la rectificarea bugetară, pentru acoperirea tratamentelor pentru pacienţii COVID-19.

"În plus, noi la solicitările de rectificare, solicitări pe care le-am finalizat la începutul lunii august, am cerut bani pentru rezerva Ministerului Sănătăţii, pentru a acoperi tratamentele pacienţilor infectaţi cu COVID-19, dar această rectificare a fost mult întârziată, ea fiind aprobată în luna septembrie, aproape la o lună distanţă de momentul în care ea a fost finalizată, o lună care putea fi folosită pentru semnarea contractelor cu distribuitorii de medicamente şi asigurarea tratamentelor COVID-19. Nefiind posibil acest lucru, tot nu am stat degeaba, ci am dat o notificare şi am lăsat spitalele să achiziţioneze direct tratamentele care erau disponibile la nivel naţional destinate pacienţilor cu COVID-19, neputând noi, neavând fonduri, să achiziţionăm acele medicamente", a precizat fostul ministru al Sănătăţii.

Premierul Florin Cîţu a anunţat că va cere o "anchetă/analiză" care să arate cum s-a pregătit Ministerul Sănătăţii pentru al patrulea val al pandemiei de COVID-19. "Este anormal şi cineva trebuie să răspundă pentru asta dacă valul patru nu a fost pregătit, deşi am vorbit despre asta toată vara”, a susţinut primul ministru.

"O să cer o anchetă/analiză, pentru că vreau să ştiu cum a fost pregătit valul patru. Ştiam că vine valul patru, eu am spus tot anul, deci după ce s-a terminat valul trei am spus că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secţiile ATI pentru COVID, am spus foarte clar că să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde, aş vrea să văd cum a fost pregătit de Ministerul Sănătăţii acest val şi să vedem dacă s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu şi, dacă nu s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu, cine nu a ţinut cont şi va fi responsabil pentru asta”, a declarat primul ministru, marţi, într-o conferinţă de presă la Sinaia.

Cîţu a menţionat că solicită un plan privind gestionarea situaţiei şi va avea discuţii cu managerii de spitale şi cu cei din Direcţiile de Sănătate Publică pe tema paturilor de la ATI, dar şi pe tema personalului care să asigure asistenţa medicală la aceste paturi pentru bolnavii COVID.

"Este anormal şi cineva trebuie să răspundă pentru asta dacă valul patru nu a fost pregătit, deşi am vorbit despre asta toată vara”, a adăugat primul ministru.