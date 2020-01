INTERVIU Ministrul Muncii garantează că pensiile vor creşte cu 40%. Când va avea loc majorarea

Adevărul: Veţi avea bani să majoraţi din toamnă punctul de pensii? PSD vă acuză că vreţi să amânaţi intrarea în vigoare a legii.

Violeta Alexandru: Aşa cum am spus-o în repetate rânduri, Ministerul Muncii, eu personal, suntem aici să aplicăm legea. Nu este cazul să supun în discuţie opţiunea respectării legii. Banii sunt prevăzuţi în buget. Orice altă discuţie nu face decât să alimenteze o stare de teamă, să conducă la o întreagă avalanşă de fake-news (ştiri false –n.r.) în societate. În acest moment, banii sunt în buget, decizia este luată, legea se va aplica aşa cum este ea în vigoare.



Deci 40% de la 1 septembrie. Luaţi în calcul scăderea acestui procent?

Nu a avut loc nicio discuţie pe acest subiect.

Marcel Ciolacu, liderul PSD, spune că PNL nu are bani să crească punctul de pensie, deci vă doriţi alegeri anticipate acum ca să vă faceţi o nouă majoritate parlamentară, să vă vedeţi cu sacii în căruţă, din nou la Putere, şi apoi să amânaţi intrarea în vigoare a acestei legi.

Eu dacă aş fi în locul PSD aş ţine o perioadă capul jos şi aş merge mai mult pe bun-simţ. Suntem de două luni şi un pic la guvernare, cu siguranţă dacă sunt probleme în buget ele sunt lăsate de PSD, pentru că e imposibil de crezut că PNL poate să răspundă pentru situaţia financiară delicată pe care am găsit-o la momentul preluării guvernării. Eu ştiu că este o întreagă campanie şi o văd, pentru că sunt un om care comunică foarte mult cu publicul, cu pensionarii. Văd o stare de panică pe care PSD-ul şi-a dorit-o.

Electoratul fidel PSD vine din această zonă a pensionarilor. Deşi este în Opoziţie, simţiţi că PSD mai controlează această zonă?

Eu simt influenţa pe care PSD o are în aparatul public şi nu numai. Le văd cu ochiul liber. Încerc să le abordez ferm.

Deci în ministerul Muncii mai există oameni acum controlaţi de PSD?



Controlaţi e un termen pe care n-aş putea să-l caracterizez.

Care să răspundă la comenzi politice sau apropiaţi de PSD, să spunem.

Cel mai probabil da. Nu m-a preocupat să verific om cu om, dar din ce văd în spaţiul public, din toate semnalele pe care le am, este evident pentru mine că cea mai importantă redută a PSD este ministerul Muncii, cu tot cu aparat dar şi cu public căruia i se adresează, şi acest lucru e vizibil prin campania în mijlocul căreia mă aflu din punct de vedere mediatic şi din punct de vedere al presiunii. În alţi colegi, în schimb, văd nişte schimbări, şi sunt convinsă că îşi vor da seama singuri, că felul meu de a lucra arată că se poate şi altfel, adică bazat pe corectitudine şi eficienţă.

Poate rezista actualul sistem de pensii fără a creşte vâsta de pensionare?



Suntem în mijlocul mai multor analize. E prematur să vă dăm un răspuns ferm legat de până unde trebuie să crească vârsta de pensionare, dar o tendinţă există în Europa pentru a da posibilitatea oamenilor să-şi desfăşoare activitatea în măsura în care doresc. Există discuţii şi pe egalizarea vârstei bărbaţi-femei. Avem o problemă de sustenabilitate pe termen lung. PSD a speculat şi a spus „vă sugerează că nu mai sunt bani”.

Ce înseamnă termen lung?

Înseamnă 30 de ani şi mai bine. Înseamnă un termen destul de îndelungat, dar care unii dintre noi, pe mine cel puţin, mă interesează. Nu mă interesează în sensul de a-mi induce panică, aşa cum încearcă PSD în acest moment. Mă înteresează să abordez cu înţelepciune, cu raţiune şi să caut soluţii. Avem o problemă de sustenabilitate: populaţia României îmbătrâneşte într-un ritm alarmant. O spun cifrele, statisticele şi rapoartele internaţionale. Românii activi, românii cu educaţie peste medie pleacă. Oamenii se îndreaptă către alte ţări. Un lucru îngrijorător.

Forţa de muncă a României este practic în străinătate.

Forţa de muncă scade şi natural, este în străinătate. Nu poţi să nu te întrebi care ar fi soluţiile, şi cred că suntem datori cu toţii se ne gândim la câteva soluţii din timp şi pentru a explica oamenilor care sunt opţiunile.

Vicepremierul Turcan propune vârstă de 70 de ani pentru pensionare. Nu vi se pare cinic în condiţiile în care în România speranţa de viaţă e de 75 de ani?

Am atras şi eu atenţia asupra acestui lucru. În calculele pe care le facem trebuie luat neapărat în considerare acest indicator al speranţei de viaţă. Sunt într-adevăr foarte multe ţări în Europa care spre această vârstă se îndreaptă, 70 de ani. Dar subliniez, o vedem ca pe o opţiune a persoanei respective, nu ca o obligaţie prevăzută de lege.

Pe de altă parte avem şi cazuri la extrema cealaltă unde am văzut, au ieşit la pensie oameni la 39-40 de ani.

Eu despre aceştia am vorbit. Deşi PSD a speculat că i-am făcut pe români leneşi. Nici vorbă. Să ştiţi că văd în jurul meu oameni care muncesc foarte mult. Se câştigă bani greu şi cu foarte multă muncă în România. În anumite domenii, cum e cazul în poliţie, există un apetit pentru a ieşi la pensie mai devreme, cu scopul de a cumula ulterior pensia cu salariul. Ies la pensie oameni care sunt în plină formă. Eu am 44 de ani. Vă uitaţi la un om care peste un an vă poate informa că a ieşit la pensie.



Ce măsuri veţi lua? Veţi ridica pragul de pensionare pentru aceşti oameni?

Este o discuţie pe masă, aceea a prelungirii vârstei pentru această categorie care astăzi se pensionează spre 45 de ani, dar aceasta numai pe baza unei consultări pe care o avem cu toţi reprezentaţii instituţiilor vizate. Eu mi-am fixat un termen pentru problemele generate de legea pensiilor, care sunt nesfârşite. Te îngrozeşti când te uiţi ce a lăsat PSD în toată legea aceasta a pensiilor cu care s-a lăudat. PSD ştia ce a lăsat, dar nu i-a păsat. A făcut doar legea şi şi-a pus-o în tablou, ca şi cum ar fi o mare reuşită. În realitate ea generează nesfârşite probleme. Mi-am fixat un termen de începutul lunii februarie de a avea o diagnoză a paletei de probleme generate de tot ce înseamnă problematica pensiilor din România.





Credeţi că magistraţii ar trebui să beneficieze de pensii speciale?

Eu sunt ferm convinsă că avem o problemă de societate să fim toţi corecţi. Vorbim cu lejeritate despre „celălalt” să fie corect, dar nu ne uităm în curtea noastră. Toţi avem opinii despre cum ar trebui să fie celălalt corect, dar nu ne uităm la noi. Ori eu sunt ferm convinsă că ne trebuie un moment 0 în care să discutăm despre pensii pe principii de contributivitate.

Pentru toate categoriile?

Pentru toate categoriile. Sunt discuţii pe care le înţeleg cu privire la salariile celor din armată. E vorba de o discuţie care vine pe o întreagă tradiţie a sistemului de pensii pentru militari. Înţeleg că şi în privinţa poliţiştilor se poate face o asimilare. Ar fi singura excepţie la care m-aş referi.

Cotizez şi la Pilonul 3

Ce sumă ar reprezenta o pensie decentă în România? Cam la ce nivel ar trebui să fie?

Costul pensiei trebuie să fie cu adevărat o oglindă a contribuţiei pe care tu ai avut-o în timpul vieţii, respectiv a efortului de a investi în tine, de a te perfecţiona, de a urca în ierarhia personală. Trebuie să existe o justă măsură între cele două părţi.



Ce le recomandaţi celor care vor să aibă o bătrâneţe liniştită?

Sunt omul care consideră că o contribuţie la Pilonul 2 ajută la completarea fondurilor pe care le primeşti de la Pilonul 1. Pilonul 3 nu este de ignorat. Nu doreşti să o faci, nu e absolut nicio problemă. Eu personal o fac.



Şi la Pilonul 3?

Da, sunt în acest moment convinsă că trebuie să iau toate opţiunile în considerare. Nu m-a obligat nimeni, nu am intrat în panică, dar sunt un om responsabil şi doresc să folosesc toate opţiunile pe care le am la îndemână. Sunt în final banii mei, nu mi-i ia nimeni, sunt banii mei pe care eu consider că printr-o gospodărire bună a vieţii mele şi a resurselor mele, îmi va aduce beneficii mai târziu.