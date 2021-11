Ghinea, despre renegocierea PNRR cerută de PSD: Ar fi o nebunie, s-ar bloca implementarea. Există riscul să se obţină nişte condiţii mai proaste

Cristian Ghinea a declarat, pentru Hotnews.ro, că nu este clar dacă PNRR-ul ar putea fi renegociat, precizând că regulamentul european arată că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă va fi evaluat la jumătatea implementării, adică prin 2023, moment în care România ar putea să se pună de acord cu Comisia Europeană asupra anumitor ajustări.

„În regulament nu spune nici că se pot, nici că nu se pot renegocia condiţiile, dar tot regulamentul este făcut în ideea că după nişte negocieri foarte complicate, aceste planuri sunt nişte mastodonţi care sunt negociaţi la literă de către Comisie şi statul membru.

Prezumţia este că ar fi o nebunie să te apuci să redeschizi negocierea. În acest caz, logic vorbind se blochează implementarea până când o nouă negociere se finalizează pentru că nu se pot implementa doar bucăţi din plan. De ce? Pentru că tot planul are componente care depind unele de altele”, a declarat Ghinea, conform sursei citate.

De altfel, Ghinea susţine că, printr-o renegociere, există riscul să se obţină „nişte condiţii mai proaste decât prima negociere”.

„Să nu uităm că prima negociere a fost făcută de un Guvern care avea predictibilitate la Bruxelles, de oameni care aveau network-ul necesar la Bruxelles şi am fost capabili să împingem la nivel politic anumite chestiuni. O redeschidere nu porneşte de la baza a ceea ce am negociat până acum, o redeschidere înseamnă că toate discuţiile se reiau de la zero”, a subliniat acesta.

În ceea ce priveşte pensiile, fostul ministru al Proiectelor Europene a precizat că România a obţinut amânarea creşterii obligatorie a vârstei de pensionare şi acest lucru nu a fost inclus în PNRR. „Legea PSD este fix buba de la care a plecat problema pensiilor în România, de unde am avut recomandarea de ţară să avem un sistem echilibrat de pensii. Această recomandare ar trebui să fie acoperită prin PNRR. Acele măsuri luate de PSD pe pensii au dus la dezechilibrarea sistemului, au speriat Comisia Europeană în sensul în care bugetul României era ameninţat.

Au venit recomandările de ţară şi apoi a trebuit să preluăm aceste recomandări şi să le rezolvăm prin PNRR. Nu este loc nici teoretic nici practic în PNRR să arunci cu banii efectiv din pixul Guvernului. Am calculat din PNRR un plafon maximal din buget de 9,4% care permite creşteri de pensii moderate şi în funcţie de nişte factori statistici. Guvernul trebuie să stabilească care este mixul de date statistice pe baza căruia cresc pensiile poate să fie creştere economică combinată cu inflaţie asta e formula statistică prin care pensionarul trebuie să ştie că îi creşte punctul de pensie în fiecare an la fel nu în funcţie de cum are chef Ciolacu sau Grindeanu sau Vasilescu”, a explicat Ghinea.

PSD vrea să redeschidă negocierile pentru PNRR

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, formaţiune care discută în prezent cu liberalii formarea unei variante de guvernare împreună, a vorbit luni seara despre majorarea pensiilor şi alocaţiilor, chiar dacă acest lucru nu este asumat în PNRR. „Vom merge cu cei de la PNL la Comisia Europeană şi vom negocia anumite capitole din PNRR”, a spus liderul PSD la România TV.