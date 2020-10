FOTO Marcel Ciolacu, fotografiat în restaurantul unei pensiuni nerespectând măsurile de distanţare. Reacţia PSD

Liderul PSD a fost surprins sâmbătă seară stând la masă, alături de alte zece persoane, la restaurantul pensiunii „Ţara Luanei” din Sărata Monteoru, judeţul Buzău, a relatat Realitatea Plus, care a precizat că în total la masă erau 11 persoane, fără să fie respectată nicio regulă de distanţare socială. Lângă Ciolacu se afla fostul premier Mihai Tudose.

Lucian Romaşcanu, a declarat sâmbătă seara, la Realitatea PLUS, că de fapt este vorba de o cu totul altă situaţie faţă de cum se poate presupune din fotografia în care Marcel Ciolacu a fost surprins încălcând regulile de protecţie. Romaşcanu a explicat că şi el a fost prezent la întâlnire şi că persoanele care se văd în fotografie stând împreună la o singură masă erau de fapt cele trei grupuri care ocupau trei mese, iar fotografia a fost făcută exact în acele secunde în care toţi cei prezenţi au stat alături pentru scurt timp. „Noi ne-am întâlnit... Am fost trei grupuri la trei mese. Poza este făcută când ne-am aşezat toţi la o masă. (...) Lucrurile nu au fost aşa cum au fost prezentate. Am stat trei grupuri la trei mese. 30 de secunde, un minut, am alăturat mesele...”, a declarat Romaşcanu, sâmbătă seara, la Realitatea PLUS.

El a explicat că situaţia a fost verificată şi de echipajul de poliţie chemat la restaurant, care nu a constatat o neregulă, pentru că, dacă ar fi fost, ar fi fost aplicată o sancţiune.

„Furnizorul acestei fotografii... a sunat la 112. (...) A venit un echipaj de poliţie. (...) Atât timp cât a fost echipajul... Au venit, s-au lămurit. (...) Deci, dacă era de sancţionat, ar fi fost sancţiune”, a mai explicat Lucian Romaşcanu, în intervenţia telefonică de la Realitatea PLUS.

El a mai spus şi că regretă acest incident şi că îndemnul pentru populaţie este să se respecte regulile de protecţie date de autorităţi pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului.