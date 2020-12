Fostul consilier prezidenţial Iulian Fota: AUR este un proiect rezultat din laboratoare neaoşe româneşti

”AUR este un proiect rezultat din laboratoare neaoşe româneşti. Româneşti !!!! Din ţară şi din străinătate, dar româneşti!”, a scris pe Facebook fostul consilier prezidenţial, fără a face alte precizări.

Surpriza AUR, prima ambiţie politică: autoizolarea în Parlament

Potrivit celor mai recente date de la Biroul Electoral Central, Alianţa pentru Unirea Românilor, condusă de George Simion, are peste 8% din voturi la alegerile parlamentare, atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat, în condiţiile în care partide precum PMP şi Pro România nu au intrat în Parlament, având scoruri sub 5%. AUR a obţinut scoruri bune şi în judeţe, în unele surclasând Alianţa USR PLUS, dar şi în diaspora.