Fost lider USR, săgeţi către foştii colegi: Să vedem ce purcoi de bani europeni primesc „băeţii cu ochi albaştri” în ministeriatul băiatului dăştept Ghinea

„Lupul îşi schimbă părul de luptător anti-corupţie cînd ajunge la putere, dar năravul nu şi-l schimbă - să vedem ce purcoi de bani europeni primesc ”băeţii cu ochi albaştri” în ministeriatul băiatului dăştept Cristi Ghinea”, a scris pe pagina sa de Facebook Dumitru Dobrev.

Dobrev, care a fost unul dintre fondatorii Uniunii Salvaţi Bucureştiul, a atras atenţia asupra posibilelor năravuri ale foştilor colegi.

„Poate-şi iau nişte conace de vînătoare de-ale lui Ceauşescu cu vreo 150 ha pădure împrejur (pentru training în condiţii hibernale-montane - dacă v-aţi gândit la ce m-am gândit eu, să vă fie ruşine), poate-şi schimbă parcul auto cu nişte gipane de neam prost, poate râvnesc la ceva infrastructură IT de ultimă generaţie, cea mai scumpă de pe planetă - you name it!”, a completat Dumitru Dobrev.