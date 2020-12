Florin Roman îl compară pe Cioloş cu Liviu Dragnea: Noi nu ne implicăm în numirile USR, dar şi viceversa e valabilă

„Suntem obligaţi ca politicieni să ţinem cont de votul românilor, care au spus că vor o guvernare de dreapta în jurul PNL, alături de USR şi UDMR, că ne place nouă, sau nu!", afirmă Florin Roman, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.





El spune că a „tăcut pe acest subiect" crezând că se va discuta „civilizat, în baza rezultatelor", şi că „negocierile nu se fac atacând public prezumtivii aliaţi".





„Gestul domnului Cioloş care consideră că este îndreptăţit să spună că el are un soi de drept de veto asupra propunerilor făcute de PNL nu este doar unul de agresiune la adresa PNL, ci şi unul similar cu ce a făcut Dragnea! Am trăit acel moment în care deşi am fost desemnat de PNL să ocup preşedinţia Comisiei de Administraţie Publică, am aşteptat un an şi o decizie a CCR, pentru a primi ce mi se cuvenea. Atunci, Dragnea a spus: Da, este locul PNL dar nu cu...Roman! Speram să nu mai trăiesc un astfel de moment şi din păcate, văd un gest similar la Dacian Cioloş. Din acest motiv, am propus împreună cu Dan Motreanu ca în negocierile viitoare să fie clar stipulat că noi nu ne implicăm în numirile USR, dar şi viceversa e valabilă!", adaugă Roman.





El mai spune că speră că reprezentanţii USR vor înţelege că "nu pot fi puse sub semnul îndoielii nici cele 10 procente în plus ale PNL, nici ponderea de 55% a PNLîn prezumtiva coaliţie de dreapta".





„Doar prin buna credinţa şi respectarea voinţei românilor putem construi împreună! Astfel de gesturi de agresiune nu fac bine dreptei şi netezesc calea PSD spre guvernarea unei Românii pe care pur şi simplu a nenorocit-o!", scrie Roman.





Conducerile USR şi PLUS s-au întrunit în şedinţe separate miercuri seara pentru a stabili un mandat de negociere. Există două variante pe care le-ar putea propune partenerilor de coaliţie şi anume ca Florin Cîţu să fie premier, PNL să aibă şefia Senatului, iar Dan Barna să fie preşedinte al Camerei Deputaţilor sau Dacian Cioloş să fie premier, iar PNL să aibă conducerea ambelor Camere ale Parlamentului, au declarat surse politice, pentru News.ro. Negocierile cu PNL şi UDMR vor continua joi.





Mai există şi scenariul trei, unul care a fost discutat şi la primele negocieri, respectiv ca funcţiile de premier şi preşedinţii Camerei Deputaţilor şi Senatului să fie împărţite în mod egal între PNL, USR-PLUS şi UDMR, iar liberalii să aleagă primii ce poziţie doresc, au adăugat sursele citate.





Ludovic Orban a declarat miercuri, după şedinţa conducerii liberale, că mandatul PNL la negocierile pentru formarea unei coaliţii guvernamentale include două variante - Florin Cîţu premier şi Ludovic Orban preşedinte la Cameră sau Orban premier şi Cîţu preşedinte la Senat. Liderul liberalilor a precizat că votul dat în Biroul Permanent Naţional a fost un vot în unanimitate.