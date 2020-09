Florin Iordache: Constituţia nu precizează dacă retragerea încrederii Guvernului poate fi făcută doar la un anumit moment

„Am venit să susţin punctul de vedere asupra pe aşa-zisul conflict constituţional invocat de prim-ministru. Am aflat lucruri noi. În Constituţie se precizează foarte clar la 113 alineatul 1 faptul că plenul reunit al Camerelor este cel care retrage încrederea Guvernului, fără a preciza o dată când. Atâta timp cât Guvernul poate fi învestit în sesiuni extraordinare sau în sesiuni ordinare, la fel eu nu am găsit un paragraf în Constituţie care să precizeze dacă retragerea încrederii Guvernului poate fi făcută doar la un anumit moment. Datorită situaţiei sanitare deosebite în care ne aflăm, în toată perioada de vară au exista continuu sesiuni extraordinare. Timp de două luni de zile au fost sesiuni extraordinare. În toată această perioadă au fost adoptate legi, o parte au fost promulgate, altă parte au venit către dumneavoastră pe a putea fi controlate din punct de vedere constituţional. Am aflat astăzi că dacă Doamne fereşte ar fi fost adoptată în perioada de vară această moţiune de cenzură am fi asistat la un blocaj instituţional. Nu, acesta e rolul Parlamentului”, a declarat Florin Iordache la şedinţa de luni a CCR, unde au fost prezentate opiniile de către părţile implicate în conflictul juridic de natură constituţională.

El a adăugat că secretarul de stat din Guvern spune că „nu a fost adoptată sau respinsă moţiunea de cenzură”.

„Asta pentru că partidele aflate la guvernare sau care sprijină guvernarea nu au asigurat cvorumul şedinţei. Iată că acum constatăm că Guvernul nu doreşte să vadă dacă mai beneficiază de încrederea Parlamentului”, a completat Iordache.

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor a mai spus că moţiunea de cenzură este doar în competenţa Parlamentului nu şi a Guvernului şi astfel „nu există un conflict atâta vreme cât atribuţia juridică aparţine exclusiv Parlamentului”.

„Nu intră în sfera conflictului juridic de natură constituţională sesizarea autorului”, a conchis vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.

CCR are în discuţie luni conflictul juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament, sesizat de Executiv privind depunerea moţiunii de cenzură în sesiune extraordinară. Moţiunea nu a fost votată în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului din 31 august din lipsă de cvorum.