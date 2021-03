Florin Cîţu: Asta le cer şi astăzi românilor: să aibă încredere că ştim ce facem şi vom salva şi economia, şi vom trece şi peste această perioadă

Le cer şi astăzi românilor: să aibă încredere că ştim ce facem şi vom salva şi economia şi vom trece şi peste această perioadă”, transmite şeful Guvernului.

"Am început anul trecut fără stocuri. Nu aveam nimic, a trebuit să închidem economia total ca să facem rost de măşti, de dezinfectanţi ş.a.m.d. După aceea, aveam probleme cu spitalele, cu paturi ATI. Am învăţat cum să traversăm pandemia anul trecut şi anul trecut am făcut o promisiune că vom salva economia. Asta le cer şi astăzi românilor: să aibă încredere că ştim ce facem şi vom salva şi economia şi vom trece şi peste această perioadă. Este nevoie acum doar de aceste măsuri temporare în perioada următoare pentru a stopa valul pandemiei pentru că avem ceva în plus faţă de anul trecut: avem vaccinul", a declarat primul ministru, joi seară, la Digi 24.

El a precizat că toate restricţiile au fost impuse după consultări cu profesioniştii din domeniul sanitar, iar aceste decizii au rolul de a reduce presiunea de pe sistemul de sănătate.

"Toate aceste decizii le-am luat după ce am avut discuţii şi consultări, am spus că vreau să ţinem cont şi de particularităţile fiecărei localităţi în parte şi de aceea aceste măsuri ţin cont şi de rata de incidenţă. Sunt măsuri care vizează reducerea impactului pandemiei în perioada următoare. Există acest val 3, nu putem să-l ignorăm. Vrem în continuare să ţinem economia deschisă”, a adăugat premierul.

Primul ministru a afirmat că efectele măsurilor anunţate joi seară, care impun noi restricţii în localităţile cu indici ridicaţi privind infectarea cu noul coronavirus, ar trebui să aibă primele efecte după 10-14 zile.

"Ar trebui să vedem o inversare a trendului în 10-14 zile, nu mai devreme de atât”, a afirmat el.