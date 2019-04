Dragnea, despre anunţul PES privind îngheţarea relaţiilor cu PSD: Am văzut colegi cu muşchii foarte încordaţi. Aici este 99% motivaţie electorală

El a afirmat că va da o replică după alegeri şi "doar dacă aceşti oficiali europeni or să vorbească despre marile cazuri de uriaşă corupţie din unele ţări din Vest, mită uriaşă dovedită, cazuri de corupţie serioasă ale unor multinaţionale".







"Am văzut şi aşa-zişii mei colegi de la PES cu muşchii foarte încordaţi în care ne spuneau că îngheaţă relaţiile cu PSD. Noi nu avem aşa ceva în statut...Pentru o ordonanţă care nu există. Nu au putut să spună până acum, şi au fost întâlniri, discuţii: "Avem următoarele solicitări punctuale - să se modifice aia, să se modifice aia, să se modifice articolul ăla, sau să nu mai fie articolul ăla. Ne-au plimbat foarte mult cu discuţiile astea. După părerea mea, aici este 99% motivaţie electorală", a afirmat Dragnea.

El spune că foarte mulţi europarlamentari social-democraţi i-au relatat că după ce PPE au luat decizia de îngheţare a relaţiilor cu FIDEZ din Ungaria, au făcut presiuni şi la PES să facă ceva cu un partid şi au ales PSD, ca să se echilibreze.

"L-am văzut şi pe Guy Verhofstadt, de la ALDE, că-l certa şi el pe domnul Tăriceanu. Nimeni nu a înţeles de ce, absolut nimeni. Doar să încerce să spună că noi am avea nevoie de o ştampilă, de o legitimaţie ceva ca să existăm ca Partid Social Democrat, un partid cu o istorie de 120 de ani. Eu nu am de gând să le răspund, o să le răspund după alegeri şi doar dacă aceşti oficiali europeni or să vorbească despre marile cazuri de uriaşă corupţie din unele ţări din Vest, mită uriaşă dovedită, cazuri de corupţie serioasă ale unor multinaţionale. Atunci îi poi lua în serios. Când o să-i văd, de asemenea, că or să fie foarte preocuaţi de faptul că într-o ţară membră au existat protocoale secrete între serviciile de informaţii şi Parchetul General, DNA, DIICOT, ICCJ. În aceste condiţii, ce cetăţean din România, zdravăn la cap, mai are parte de o cercetare corectă şi de un proces corect?", a subliniat Liviu Dragnea.

Preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni (PES) Serghei Stanişev a anunţat miercuri îngheţarea relaţiilor cu PSD, exprimând îngrijorări legate de situaţia statului de drept în România





''În timpul reuniunii, preşedintele PES, Serghei Stanişev, a reiterat îngrijorările continue ale PES în legătură cu situaţia statului de drept în România. El i-a informat pe prim-miniştrii, comisarii europeni şi liderii de partide că, până când Guvernul român nu-şi va clarifica angajamentul în ceea ce priveşte statul de drept şi nu va respecta recomandările Comisiei Europene, conducerea PES va considera îngheţate relaţiile cu PSD, în aşteptarea unei discuţii oficiale, la următoarea reuniune a conducerii PES, în iunie, unde va fi luată în discuţie calitatea de membru PES a PSD România . El a încheiat spunând că niciun eveniment PES nu va fi organizat până atunci împreună cu PSD'', se arată într-un comunicat PES.





PSD a calificat atitudinea celor din PES ca fiind inadmisibilă şi că de fapt situaţia PSD nu a fost discutată la reuniunea PES





" Ne putem aştepta la mistificări şi acuzaţii fără acoperire din partea adversarilor politici ai PSD, dar nu din partea propriei familii. Înţelegem că, în realitate, situaţia PSD nu a fost discutată în cadrul întâlnirii PES, ceea ce indică faptul că acea poziţionare nu reflectă poziţia de ansamblu a PES. (...) Până acum, nimeni dintre cei care s-au arătat îngrijoraţi de situaţia din România nu a putut indica un element concret care să le justifice îngrijorarea", afirmă PSD.

